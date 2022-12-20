«لوياك» كرمت «كوت» .. أحد الشركاء الإستراتيجيين

مال وأعمال

ضمن سياق احتفال مؤسسة «لوياك» بمرور عشرين عاماً على انطلاقتها، خصصت رئيسة مجلس إدارة «لوياك»، فارعة السقاف، مجموعة «كوت» الغذائية بزيارة تكريمية، تقديراً لشراكتها الراسخة ودعمها المستمر لبرامج «لوياك» المتنوعة وأنشطتها الفنية والثقافية والبيئية.

وكان في استقبال السقاف كل من رئيسة مجلس إدارة المجموعة فدوى الحميضي والرئيس التنفيذي للمجموعة أمين محمد. وقد تخلل الزيارة تقديم درعٍ تذكارية على شكل ثمرة رمان، تسلمته فدوى من السقاف، بحيث أرفقتها برسالة تقديرٍ، جاء فيها: «شركاءنا الأعزاء، تختزن ثمرة الرمان من الحكايا والأسرار ما يعادل جواهرها الحمراء المخبأة في جيوبها. وعبر تاريخها العريق المديد، احتفظت شجرة الرمان لنفسها بمكانة مقدسة في قلوب الشعوب، واعتبرها الناس دلالة العمل الصالح والخصوبة والخير الوفير. واخترنا ثمرة الرمان كهدية رمزية لكم لتمثل مسيرتنا العشرينية الخصبة التي بدأت معكم وكبرت بكم. شركاءنا الأعزاء، معكم مكنا جواهر من الشباب العربي، ومعكم تمكنا من النجاح حتى بلغنا العشرين».

وإذ رحبت الحميضي بزيارة السقاف، أعربت عن اعتزازها بكون مجموعة «كوت» الغذائية «أحد الشركاء الاستراتيجيين وأكبر الداعمين لمؤسسة «لوياك» وأكاديمية «لابا»، مشيدةً بـ«الإنجازات العريقة التي حققتها «لوياك» على مدى عشرين عاماً، من خلال العديد من البرامج والمبادرات النوعية، سواء في المجال الفني والثقافي أو الأكاديمي والتربوي، مروراً بتفانيها في رفع الوعي البيئي وتحفيز الأجيال الشابة وشرائح المجتمع كافة على حماية البيئة وحفظ الموارد الطبيعية».

وأضافت: «تجمعنا القيم والأخلاق، ونتشارك المسؤولية المجتمعية على حد سواء. ولعل في توحيد الجهود بين المؤسسات والشركات وهيئات المجتمع المدني، خير دليل على الابتكار والتألق. فقد نجحت «لوياك» في تمكين الشباب في الكويت وخارجها، كما تعزيز دورهم المحوري في تحسين المجتمع. ما دفعنا مؤخراً إلى زيادة وتوسيع دعمنا لهذه المؤسسة الريادية، وإلى تبني برامج بيئية واعدة».

