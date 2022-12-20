طلب الصين ومخزون أميركا.. ينعشان أسعار النفط

مال وأعمال

أدّت حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود «صفر كوفيد»، وتعافي الطلب على النفط، مصحوباً بإعلان الولايات المتحدة عن بدء إعادة شراء البترول لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، إلى انتعاش أسعار الخام، أمس (الاثنين)، بعد أن تراجع سعر البرميل بأكثر من دولارين بختام جلسة الجمعة.

العقود الآجلة لخام برنت سجلت 80.07 دولاراً للبرميل، ، أي بارتفاع نسبته 1.30% وبواقع 1.03 دولار.

في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75.23 دولاراً للبرميل، حيث ارتفع بـ94 سنتاً، أي بنحو 1.27%.

يأتي ذلك، في وقتٍ طغى الانتعاش المتوقع لسوق الصين على مخاوف الركود العالمي، رغم أن أكبر اقتصاد في آسيا، وأول مستورد للخام في العالم، يشهد أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن خففت بكين قيود التنقل.

تينا تنغ، المحللة في «سي إم سي ماركتس» (CMC Markets)، صرحت لـ«رويترز» بأنه «رغم زيادة حالات الإصابة بـفيروس كورونا، فإن التفاؤل الناجم عن إعادة الفتح وتخفيف السياسة المتعلقة بـ«صفر كوفيد»، ينعكسان على تحسين التوقعات بشأن الطلب على النفط».

تخطط الصين لزيادة رحلات الركاب الجوية، بهدف استعادة متوسط عدد الرحلات اليومية في البلاد إلى 70% من مستويات 2019 مطلع العام المقبل. وشهدت صادرات الصين من الديزل والبنزين ارتفاعاً في نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

مزيج برنت، وخام غرب تكساس، ارتفعا بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، في ظل إغلاق خط أنابيب ينقل 622 ألف برميل يومياً من الخام الكندي إلى مصافي التكرير في الولايات المتحدة. كما أدّى إعلان وزارة الطاقة الأميركية، بأنها ستبدأ إعادة شراء النفط الخام لتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى دعم التوقعات بارتفاع الأسعار، حيث ستمثل هذه أول عملية شراء منذ إفراجها عن 180 مليون برميل من المخزون هذا العام، بما يُعدُّ كمية قياسية.

يأتي هذا فيما تكبّدت أوروبا فاتورة بلغت قيمتها حوالي تريليون دولار جراء ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، لتبدأ للتو أعمق أزمة تعيشها منذ عقود.

بعد هذا الشتاء، ستُضطر المنطقة إلى إعادة تعبئة احتياطيات الغاز في ظل توافر قدر محدود من الإمدادات من روسيا أو حتى انعدامها كلياً، ما يزيد من حدة المنافسة على ناقلات الوقود. وحتى مع تشغيل المزيد من مرافق استيراد الغاز الطبيعي المُسال، من المتوقع أن تظل السوق ضيقة حتى عام 2026، عندما تتوافر طاقة إنتاجية إضافية، سواء من الولايات المتحدة أو قطر أو أي مصادر أخرى، وهو ما يعني أن المعاناة من ارتفاع الأسعار ستتواصل.

وعلى الرغم من أن الحكومات تمكّنت من مساعدة الشركات والمستهلكين على امتصاص قدر كبير من الصدمة عبر تقديم مساعدات تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، وفقاً لمركز الأبحاث «بروغيل» (Bruegel) ومقره في بروكسل، فإن حالة الطوارئ قد تستمر لسنوات. فمع ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال أن تكون الاقتصادات بالفعل في حالة ركود، يبدو وبشكل متزايد أنه لا يمكن تحمّل الدعم الذي خفف وطأة الصدمة عن ملايين الأسر والشركات.

قدرات مالية مستنزفة

القدرة المالية الحكومية تعاني الاستنزاف بالفعل، إذ إن حوالي نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعاني ديوناً تتجاوز الحد المسموح به في الاتحاد، والبالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

يشكّل ما يقرب من تريليون دولار، وفقاً لتقديرات «بلومبيرغ» استناداً إلى بيانات السوق، الفاتورة الإجمالية للطاقة الأكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلكين والشركات، إذ أن بعضها، وليس كلها، تمت تغطيته ضمن حزم المساعدات. لدى «بروغيل» تقدير مماثل يضع الطلب وزيادة الأسعار في الاعتبار، وقد تم نشره في تقرير هذا الشهر من قِبل صندوق النقد الدولي.

ومع نقص المعروض، طُلب من الشركات والمستهلكين تقليص الاستخدام. وتمكّن الاتحاد الأوروبي من كبح الطلب على الغاز بمقدار 50 مليار متر مكعب هذا العام. لكن المنطقة لا تزال تواجه فجوة محتملة قدرها 27 مليار متر مكعب في عام 2023، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. يفترض ذلك انخفاض الإمدادات الروسية إلى الصفر، وعودة واردات الغاز الطبيعي المُسال الصينية إلى مستويات عام 2021.

ولتفادي النقص، حدّدت المفوضية الأوروبية الحد الأدنى لأهداف المخزونات. فبحلول الأول من فبراير المقبل، يجب أن تكون الخزانات ممتلئة بنسبة 45% على الأقل لتجنب نفاد المخزون بحلول نهاية موسم التدفئة. وإذا كان الشتاء معتدلاً، فإن الهدف هو ترك مستويات التخزين عند 55% بحلول ذلك الوقت.

