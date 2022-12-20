«كافكو» شاركت في معرض «دورنا الإعلامي»

مال وأعمال

صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) مشعل التنيب بأن الشركة شاركت بمعرض «دورنا الإعلامي» الذي يعد الأول من نوعه في مجال التوعية بدور العلاقات العامة والذي نظمته كلية الآداب بمدينة صباح السالم الجامعية ( جامعة الشدادية ) عبر قسم الإعلام، حيث يعد المعرض الأكبر في الكويت بمشاركة اكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ونفع عام تحت رعاية عميد كلية الآداب د. عبدالهادي العجمي واشراف عام د. حسين إبراهيم من قسم الاعلام. وقد فاق زوار المعرض اكثر من 14 الف زائر من الطلبة وأعضاء الهيئة الاكاديمية بالجامعة ومن جميع المختصين والمهتمين.

وشاركت كافكو بالمعرض من خلال جناح مميز تواجد فيه فريق العلاقات العامة طوال فترة المعرض تعزيزا لاستراتيجية الشركة الهادفة للتعريف بأنشطتها ودورها الحيوي كأحد روافد القطاع النفطي وكذلك لدعم الطاقات الشبابية والطلابية وتحقيقا للمسؤولية الاجتماعية نحو رعاية الطلبة والنهوض بالتعليم والشباب والمساهمة في تحقيق أهدافهم وإيجاد سبل تفتح الافاق نحو مزيد من النجاح والابداع. وتوجه التنيب بالشكر الجزيل للقائمين على المعرض على دعوة الشركة للمشاركة وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

