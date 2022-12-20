السعودية: «طاقة نظيفة» إلى أوروبا عبر أذربيجان

مال وأعمال

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن «أكوا باور» والعديد من الشركات السعودية حريصة على المشاركة بمشاريع الطاقة المتجددة في أذربيجان، وتصدير جزء من الإنتاج إلى أوروبا عبر كابل البحر الأسود المخطط إنشاؤه. ووافق الاتحاد الأوروبي، على دعم تمويل كابل كهرباء جديد تحت البحر لاستجلاب الطاقة من أذربيجان إلى رومانيا والمجر. الفالح قال لوزير المالية الأذربيجاني سمير شريفوف في العاصمة باكو: «لقد تأثرنا وسعدنا بتوقيع أذربيجان قبل يومين على اتفاقية الممرّ الأخضر لتوريد الطاقة المتجددة من أذربيجان إلى السوق الأوروبية». مؤكداً أن بلاده «تريد أن تكون «جزءاً أساسياً من قصة النجاح» هذه. وتقوم «أكوا باور» بالفعل ببناء مزرعة رياح بقدرة 240 ميغاواطاً في أذربيجان، واعتبر الفالح أن «هذا مشروع صغير بالنسبة للشركة، وهم يتطلعون إلى القيام بالمزيد».

