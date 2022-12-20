صاحب السمو مهنئاً بكأس العالم: أداء أرجنتيني رفيع

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي أقيمت في دولة قطر، وعبر سموه عن إشادته بالأداء الرفيع الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني طوال مباريات البطولة والذي أهله للفوز المستحق وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها المنتخبان المتنافسان. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية.

وتمنى سموه لفخامته وافر الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية النيجر وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

