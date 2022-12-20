سموه هنأ النيجر بعيدها الوطني نائب الأمير استقبل السعدون وبارك للأرجنتين بطولة المونديال

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة ضمنها سموه خالص التهنئة بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة، مشيدا سموه بالروح الرياضية العالية التي تحلى بها اللاعبون وبالأداء المتميز الذي قدموه.

وبعث سموه ايضا ببرقية تهنئة الى محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

