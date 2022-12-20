مجلس الوزراء: استمرار جهود اللجنة التنسيقية مع البرلمان

وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان قائلاً: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة الأردنية الهاشمية لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في الأردن لبحث التحديات التي تواجه العراق ودول الإقليم بمشاركة أكثر من 10 دول من بينها دولة الكويت وباقي دول جوار العراق وبتشكيل الوفد المرافق لسموه والذي يضم وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

ثم عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق فيها من إنجازات مشهودة ومتميزة ومتمنيا لدولة قطر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة نجاح بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر لتنظيم هذه البطولة وما وفرته من استعدادات كبيرة وإمكانات متميزة وعالية المستوى وما سخرته من جهود كبيرة وتوفير كل المتطلبات لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي على أكمل وجه.

وفي إطار اطلاع مجلس الوزراء على التقارير الدورية الواردة له فقد أحاط وزير الصحة د. أحمد العوضي مجلس الوزراء علما باستقرار الوضع الصحي في الكويت من واقع الإحصاءات والبيانات سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها من كل مكروه.

واستعرض مجلس الوزراء مجريات جلستي مجلس الأمة العادية والتكميلية التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين والتي تقدمت الحكومة خلالها بعرض مرئي لبرنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات (2020 – 2026) وفقا لأحكام المادة (98) من الدستور والذي اشتمل على 10 محاور محددة المشاريع والتكاليف المالية والمدد الزمنية حيث تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تمهيدا لمشاركة باقي لجان مجلس الأمة المختصة في إبداء ملاحظاتها على البرنامج.

وفي إطار التعاون بين مجلس الأمة والحكومة أكد مجلس الوزراء على استمرار جهود اللجنة التنسيقية الوزارية والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين.

كما استعرض مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.

ومن جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وكيلا لوزارة الدفاع.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان والذي أدى إلى مقتل جندي أيرلندي وإصابة آخرين مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب متقدما بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب أيرلندا الصديقة متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.

