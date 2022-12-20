سالم الجابر ووزير الدفاع الكندي بحثا التعاون ومكافحة الإرهاب

وطن النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر في ديوان عام وزارة الخارجية وزير الدفاع في كندا أنيتا أناند وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها والوفد المرافق لها إلى الكويت.

تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المتعددة بين الكويت وكندا في سياق حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والتعاون اللوجستي والتدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب والتنسيق المشترك في هذا الإطار.

من جانبها، عبرت وزير الدفاع الكندية عن شكر وتقدير بلادها على استضافة الكويت للقوات الكندية المسلحة على أراضيها وعلى كافة التسهيلات التي تقدمها لهم.

وأعربت عن امتنان بلادها كذلك للجهود والدعم الكبير الذي قدمته دولة الكويت لتيسير عمليات إجلاء الرعايا الكنديين ورعايا الدول الأخرى من أفغانستان خلال الأحداث التي شهدها وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.

كما أعربت عن تطلعها لاستمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيدة بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبجهودها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.

بدوره، أشاد وزير الخارجية بما يشهده التعاون الثنائي بين الكويت وكندا من ازدهار وتقدم مستمر على كافة الأصعدة مثنيا على ما توصلت إليه الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين والتي تمثل رسالة تضامن ومساندة لصون أمن الكويت وحفظ الاستقرار في المنطقة، معبرا عن دعمه الكامل لتعزيز وتمتين العمل المشترك لاستتباب الأمن في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر التنسيق المشترك حيالها.

