الماجد يعرض رؤية الكويت لمواجهة الفساد أمام «التعاون الإسلامي»

وطن النهار

يترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لاعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة والذي سيعقد في مدينة جدة السعودية اليوم الثلاثاء ويستمر يومين.

وقال الوزير الماجد في بيان صحافي قبيل توجهه إلى جدة إن مشاركته في الاجتماع تشمل تقديم رؤية دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد من خلال البيان الذي سيلقيه في الجزء رفيع المستوى في أولى جلسات الاجتماع.

وأعرب في ذلك عن تقديره للجهود التي بذلتها أمانة منظمة التعاون الإسلامي والمختصون والخبراء من الدول الأعضاء في صياغة اتفاقية مكة للتعاون في مجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد والتي تم إعدادها ضمن مشروع قرار لاعتماده خلال الاجتماع تمهيدا لرفعها الى مجلس خارجية الدول الأعضاء ومن ثم يتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية.

