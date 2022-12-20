جلسة اختبار.. علاقة السلطتين

الأولى

بعد الهدوء النسبي الذي غلّف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيدخل مجلس الأمة في اختبار لاستكمال التعاون أو الدخول في انتكاسة تعود بنا الى مراحل سابقة من التأزيم وعدم الاستقرار السياسي، حيث ستكشف جلسة مجلس الأمة العادية التي ستعقد اليوم حقيقة العلاقة بين الطرفين.

مصدر برلماني كشف لـالنهار عن ان بعض القوانين التي ادرجت على جدول الجلسة ما هي الا مشاريع تأزيم وخاصة ألغام المشاريع التي انتهت منها اللجنة المالية والتي ستنفجر في قاعة عبدالله السالم، وبالتأكيد سيكون لها اضرار لا يعرف حجمها الا بعد انتهاء تداعياتها .

وأبدى المصدر استغرابه من قيام اللجنة المالية وكذلك لجنة الداخلية والدفاع بتمرير قوانين لا تصب في صالح دعم برنامج عمل الحكومة بل ان بعضها يعرقل هذا البرنامج، متسائلا أين دور لجنة الاولويات في ترتيب القوانين والتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوزارية الذي أعلن عنه للتعاون مع المجلس؟ لافتا الى انه لا وجود لهذا الدور.

وأكد وجود استياء كبير لدى عدد من النواب من طرح قوانين شعبوية مثل اسقاط القروض، القوائم النسبية من دون التنسيق مع الحكومة وأخذ موافقتها، مضيفا ان تلك القوانين تدخل النواب في حرج كبير أمام قواعدهم الانتخابية، وفي المقابل ستدخل الدولة في مرحلة تأزيم سياسي جديد لا نعرف كيف ستكون نهايته .

واستدرك قائلا: قد تخفف القوانين الاخرى المتوافق عليها من اثار الالغام على علاقة السلطتين عبر التعامل مع جدول الاعمال بشكل لائحي على طريقة لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم، وهي قوانين شركات المدن السكنية، والمفوضية العليا للانتخابات، وشركة تسويق المحاصيل الزراعية، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، فضلا عن اقرار المداولة الثانية لقانوني منع تعارض المصالح وتحديد المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية.

وذكر المصدر ان ابرز القوانين الملغومة تتمثل في القوائم النسبية لانتخاب اعضاء مجلس الامة المرفوضة من قبل اغلبية اعضاء اللجنة حيث ادرج التزاما بقرار المجلس لمناقشته الا ان الارجح هو اعادته للجنة لمزيد من الدراسة خلال مجريات الجلسة لانطوائه على تقنين غير مباشر لنظام الأحزاب بصورة تؤدي الى تكريس الطائفية والقبلية والحزبية ولصعوبة وتعقيد طريقة احتساب الأصوات، بالاضافة الى الغام قوانين الغاء حرمان المسيء، وزيادة الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين، وخفض اقساط الدفعة المقدمة من المعاشات التقاعدية، وشراء قروض المواطنين اختياريا وتسديدها عبر استقطاع بدل غلاء المعيشة.

من جهته قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع خالد العتيبي: يتفق الجميع على مبدأ تعديل النظام الانتخابي الى القوائم النسبية أو غيرها ولجنة الداخلية والدفاع لم ترفض من حيث المبدأ قانون القوائم ولكن تم استعجاله بعد وضع الملاحظات وعليه تم الاتفاق على سحبه وادراجه بالجلسة المقبلة ولن نتأخر في أي استحقاق شعبي أو اصلاح سياسي.