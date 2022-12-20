«بغداد للتعاون والشراكة».. دعم كامل للعراق

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تشارك الكويت في مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» الذي يستضيفه الأردن اليوم الثلاثاء بوفد رفيع يرأسه ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد.

وأكد سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني أهمية المؤتمر الذي سيبحث سبل دعم جهود العراق لتعزيز استقراره وضمان أمنه كما يناقش التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وأكد الديحاني حرص القيادة السياسية على المساهمة في دعم جهود العراق لما له من دور فاعل في محيطه العربي والدولي.

وذكر أن أهمية المؤتمر تكمن في مساهمته في تضافر الجهود الاقليمية والدولية من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة في ظل التحديات التي تقتضي تعاون دولها على أساس العمل والتعاون المشترك ووفقا لمبادئ حسن الجوار.

ويشكل المؤتمر الذي يعقد في منطقة البحر الميت فرصة للبحث في سبل حشد الجهود الإقليمية لتحقيق استقرار المنطقة التي تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على اساس الامن المشترك والمصالح المتبادلة ووفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية.

ويبحث المشاركون في المؤتمر أيضا التحديات التي تتعلق بالامن الغذائي والدوائي وامن الطاقة في المنطقة والعالم.

ولخص وزير خارجية العراق فؤاد حسين خلال وجوده في العاصمة الأردنية عمان أخيرا رؤية بلاده لفكرة وجوهر (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) بقوله: ان «التحديات الكبيرة التي تواجهنا هي تحديات لها علاقة بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة ولأنها تتخطى حدود الوطن فنحن نحتاج لعلاقات إقليمية ودولية لنواجهها».

واكد أن المؤتمر حدث مهم ليس للعراق فقط بل للمنطقة كلها وسط تحديات «يجب على الجميع التعاون والتكاتف من اجل حلها والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة».