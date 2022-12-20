هوية جديدة لمدينة الكويت

الأولى

كشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عن تكليف مجلس الوزراء للجهاز التنفيذي في البلدية بعمل دراسة ورؤية للهوية الكاملة لمدينة الكويت وتجميلها وطرحها في الجهاز المركزي للمناقصات لاختيار مكتب استشاري لتنفيذها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي أمس الذي وافق على إحالة ملاحظات محضر لجنة محافظة العاصمة، بالمبادرات لتجميل مدينة الكويت، إلى الجهاز التنفيذي، لإعادة صياغة كتب المبادرات وشرعنتها وتنظيمها لتكون المبادرات شاملة للتصميم والإشراف والتنفيذ.

كما وافق المجلس على مشروع تعديل قانون البلدية بعد مناقشة ادت الى تعديل30 مادة من أصل 53، وإضافة 7 مواد جديدة.

ووافق المجلس على اقتراح دفع الرسوم المستحقة على تراخيص استغلال الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات العامة على دفعات سنوية، فيما أحال الى الجهاز التنفيذي تخصيص أرض في منطقة غرب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمخاطبة المؤسسة وهيئة البيئة من اجل معرفة المستجدات حول موانع تخصيص الأرض.

وأبقى المجلس على الجدول طلب مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بشأن التعامل مع برنامج عمل الحكومة.