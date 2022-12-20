أملاك الدولة العقارية.. 46.8 مليار دينار

الأولى

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع قدره 223.6% في قيمة أملاك الدولة العقارية بزيادة 32.38 مليار دينار، حيث بلغت 46.87 مليار دينار بنهاية العام المالي 2021/2022، مقابل 14.5 ملياراً كانت مسجلة في السابق.

واوضحت البيانات التي اطلعت عليها «النهار»، أن إجمالي المنح والمعونات بنهاية العام المالي 2021/2022 بلغ 6.12 مليارات دينار، فيما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة 462.4 مليون دينار، مقابل 526.1 مليون دينار كانت متوقعة في الميزانية، ليصل المحصل بالنسبة إلى المقدر 87.9%.

وزادت الإيرادات غير النفطية 133% بالميزانية، حيث تم تحصيل 2.39 مليار دينار مقابل 1.8 مليار تم تقديرها في الميزانية، بينما ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بحدود 425.55 مليون دينار، لتصل إلى 2.182 مليار دينار، مقابل 1.73 مليار.