الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 ,27 جمادى الأولى 1444
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عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
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إضاءات
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يقال إن القروض «الإسلامية» لا فوائد بها.. فهل سيشملها مقترح إسقاط القروض؟ لست أدري.
تائه
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