15 مليار دولار استثمارات الكويت في مصر

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كشف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين في مصر علاء السقطي، عن حجم استثمارات الكويت في مصر، مؤكدا أنها تتجاوز الـ 15 مليار دولار.

وأضاف السقطي أن الاستثمار العربي المشترك دائما ما يكتسب أهمية خاصة تتعلق بالرغبة الكامنة لدى جميع العرب في تحقيق التكامل وإقامة تكتلات اقتصادية عربية قوية تستطيع مواجهة التحديات العالمية وتحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات فيما بينهم، مشيرا إلى أن الكويت تحتل المركز الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بعد السعودية، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حاجز الـ15 مليار دولار.

وأوضح أن ما تشهده مصر من تطورات اقتصادية يحمل في طياته فرصاً استثمارية هائلة أمام الجانب الكويتي، وذلك في ظل التطور الكبير الذي أنجزته الحكومة المصرية الحالية في البنية التحتية والبيئة التشريعية ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى تطورات سعر الصرف والانخفاض الشديد للجنيه أمام الدينار الكويتي، الأمر الذي قد يعظم من الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروعات مشتركة في هذا التوقيت، وقبل أن تعاود أسعار الجنيه إلى الارتفاع مرة أخرى، كما هو متوقع بعد استكمال مصر لخطط النمو والتعافي الاقتصادي من الأزمات المتتالية منذ بداية عام 2020.

وقال السقطي إن جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر تحتاج إلى مزيد من النمو وقادرة على تحقيق أرباح هائلة سواء كان الهدف الوفاء باحتياجات طلب السوق المحلي الذي يحتوي على أكثر من 100 مليون مستهلك أو استهداف التصدير للأسواق العالمية والعربية باستغلال مشروعات النقل واللوجيستيات المصرية الجديدة.

وأشار السقطي إلى أن حكومتي مصر والكويت ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية واستراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة وهو ما يوفر عنصري الأمان والثقة لمجتمعات الأعمال من الجانبين لعقد الشراكات المختلفة على المستوى الفردي بين المستثمرين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهم.