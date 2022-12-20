«المركزي»: رفض 600 طلب للمشروعات الصغيرة

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كشف البنك المركزي عن أن إجمالي الطلبات المقدمة للاستفادة من قانون ضمان القروض لانقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب جائحة كورونا، بلغ 627 طلباً.

وبيّن في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها أن الطلبات التي تم رفضها بلغت 322 طلباً لعدم استكمال البيانات، فيما تم رفض 278 طلباً من قبل البنوك المحلية ليصل إجمالي ما تم رفضه الى 600 طلب.

وأوضح المركزي أن رفض طلبات التمويل المقدمة بيد البنوك المحلية، بما يتوافر لديها من قاعدة بيانات حول حسابات العملاء من حيث طبيعة الغرض والاستخدام.

ولفت الى أن إجمالي الطلبات المستفيدة من القانون بلغ 27 طلباً وصل مجموع تمويلها الى 2.6 مليون دينار، المبلغ المضمون منه 2.12 مليون دينار أي ما يعادل 80 % من إجمالي المبلغ، وتتحمل البنوك 20% من باقي المبلغ.