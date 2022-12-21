ناصر صباح الأحمد.. فقيد الكويت

الاخيرة

يصادف اليوم (أمس) 20 ديسمبر الذكرى الثانية لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد.. والذي تشرفت بالعمل معه سنوات عديدة منذ توليه منصب وزير الديوان الأميري ثم نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع.

كان فقيد الكويت يركز على بناء الدولة من خلال الانسان لقناعته الاكيدة بأن الكويتيين هم المنوط بهم المساهمة في رفعة وطنهم وجعلهم في مصاف الدول العالمية في جميع المجالات.

من اقوال المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد: «لعل الطموح في استكمال المؤسسات الديموقراطية وتعميق القائم منها يتطلب قبل أي شيء ترسيخ القناعة بها وتنميتها، ولا يمكن أن نعالج مشاكل الديموقراطية - إن جازت تسميتها كذلك - إلا بمزيد من الديموقراطية، وبتعميم مبدأ الانتخاب، وبتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الدستورية، واستكمال أركان حق المواطن وحريته في التعبير، من حرية صحافية يكفلها القانون، إلى صحافة حرة يستطيع المواطن أن يمارس من خلالها حقه الدستوري، ولعله الدور الذي ينتظره الكثيرون من مجلس الأمة ومن الحكومة»، حيث كان ينادي بضرورة ان تتم ممارسة الديموقراطية بمسؤولية دون الإضرار بها.

في المجال الاقتصادي هو صاحب فكرة مدينة الحرير التي سعى لاقامتها في البلاد ايماناً منه بأنها ستكون نقطة تحول نحو «كويت جديدة»..

آماله وطموحاته كثيرة وكبيرة للكويت واهلها.. ولكن القدر حال دون ذلك.. فاحتضن تراب الكويت الطاهر فقيدنا.. ونحن بهذا الفقد الكبير لا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله الكريم «إنا لله وإنا إليه راجعون».. غفر الله لوالدنا الشيخ ناصر صباح الأحمد وأسكنه فسيح جناته.. اللهم آمين.

حمد الخالد المالك الصباح

20 - 12 - 2022

