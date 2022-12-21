إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من جسر جابر

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تمكن رجال «الانقاذ البحري» من انقاذ فتاة ألقت بنفسها من جسر الشيخ جابر الأحمد وتم تسليمها إلى رجال الطوارئ الطبية ونقلها إلى المستشفى لتلقيها العلاج اللازم.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام ان زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري تمكنت من انقاذ فتاة ألقت بنفسها من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، واوضحت الادارة بأن بلاغاً ورد الى ادارة العمليات المركزية مساء الاثنين يفيد بقيام فتاة مجهولة الهوية بإلقاء نفسها من فوق الجسر، وعلى اثره تم توجيه زوارق مركز الشويخ للإطفاء والانقاذ البحري وقد تم العثور على الفتاة في خلال 10 دقائق وهي على قيد الحياة، وتم تسليمها للطوارئ الطبية.

