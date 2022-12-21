حكم برد 500 ألف دينار لبائع سجاد إيراني

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قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلزام مواطن

أن يؤدي لمواطن اخر «بائع سجاد» مبلغ 500 الف دينار قيمة شيك حرره بمبلغ 339 الف دينار لشرائه 56 سجادة ايرانية الصنع وقيمة فوائد قانونية بواقع 7% سنويا عن المبلغ.

وتتلخص وقائع الدعوى التي اقامها المواطن بائع السجاد، عبر المحامي محمد الصايغ في أن موكله باع 56 سجادة ايرانية الصنع في عام 2012 بمبلغ 339 ألف دينار، حيث قام المواطن بتحرير الشيك بالمبلغ لـبائع السجاد يستحق في عام 2012، وانه حال توجه بائع السجاد لصرفه يوم استحقاقه تبين عدم توافر رصيد له مما اضطر بائع السجاد إلى الإبلاغ عن الواقعة، وقد قضت محكمة الجنح بحبس المواطن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة اصدار شيك دون رصيد.

