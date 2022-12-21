الاخيرة

الفارق بين أرضين متجاورتين إحداهما صحراء قاحلة لا زرع ولا ضرع بها، بل رمال تتطاير مع كل هبة هواء، واخرى مجاورة لها عبارة عن جنات غناء خضراء مليئة بالفواكه والخضروات والماشية والعسل والحليب هو تماما بمقدار التخطيط والعمل الجاد لحصد المكاسب والجوائز. فالأرض الأولى لم يخطط أو يعمل اصحابها شيئا لذا لم يحصدوا شيئاً الا العواصف والتراب، اما الأخرى فلم تكن وليدة الصدفة بل هي نتاج طبيعي للتخطيط الصحيح والعمل الدؤوب لاصحابها. ليس من الحكمة أن تزرع الحنظل وتتوقع أن تحصد فراولة، لبديهية ما تزرع... تحصد!

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البيوت والعائلات والدول يقوم أمرها على معطى المثال السابق، فالأسرة التي لا تخطط لمستقبل ابنائها ولا تتعب نفسها معهم، وتمضي السنون واولياء أمورهم منصرفون عن ابنائهم سينتهي حال الابناء بشكل شبه مؤكد للفشل، فمن يزرع الريح يحصد العاصفة، والعكس تماما مع من يمضون جل واوقاتهم مع ابنائهم، حيث ينتهي الحال بهم بابناء ناجحين منجزين، تعب قليل مع الابناء ينتهي بالراحة التامة لسنوات طوال لاحقة والعكس مع المهملين ممن يقضون بالنهايات جل سنوات عمرهم لحل مشاكل إهمالهم للابناء في البدايات.

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آخر محطة:

(1) الدول الناجحة بالعالم التي يشار لها بالبنان مما تملك الحاضر المشرق والمستقبل الزاهر الواعد دون مشاكل حقيقية هي بالعادة الدول التي تتعب وتستخدم افضل العقول لخلق خططها التنموية تم اختيار أفضل العناصر لتطبيقها.

(2) أما الدول الفاشلة فهي الدول التي إما لا تملك رؤى وخططاً حقيقية للمستقبل على نهج «عش يومك وانس غدك» وإما تخلق بالمقابل خططاً انشائية مخادعة يعلم من يكتبها أنها لا تزيد على كونها... حبراً على ورق لا يقدم ولا يؤخر..

(3) نحن في الكويت على مفترق طرق والخيار واستحقاقاته بيدنا فلنختر المسار المشرق الصحيح.

