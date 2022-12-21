ممثل سمو الأمير شارك بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وطن النهار

وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية. وكان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وسفير الكويت لدى الأردن عزيز رحيم الديحاني وأعضاء السفارة.

وقد جرت لسموه مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلامان الوطني الكويتي والملكي الأردني ثم أدى حرس الشرف التحية أعقبتها مصافحة سموه لأصحاب المعالي كبار المسؤولين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق غادر البلاد متجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لترؤس وفد الكويت المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبو شتال. ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.

