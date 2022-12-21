التجديد للمعتوق مستشاراً لأمين الأمم المتحدة

وطن النهار

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ثقته في رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق مستشارًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة للعام السابع على التوالي، وبذلك يصل عدد سنوات عمله المتواصل في خدمة الإنسانية من خلال الأمم المتحدة إلى 11 عامًا.

وتلقى د. المعتوق اشعارًا من الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينه مستشارًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة برتبة وكيل أمين عام لفترة سابعة تنتهي في مارس 2024م وفق الشروط والأحكام واللوائح والقوانين الإدارية المعمول بها في منظمة الأمم المتحدة.

وبدوره ثمّن المعتوق هذه الثقة الأممية المتجددة، آملاً أن يواصل جهوده بكل دأب من أجل خدمة الإنسانية، وتعزيز جهود الشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في ظل ما يموج به العالم من أزمات وكوارث إنسانية خطيرة.

وأضاف: إن تجديد الثقة به لعام جديد هو تجديد للثقة في العمل الخيري الكويتي بشكل خاص والعمل الخيري العربي والإسلامي بشكل عام، وكذلك شهادة من الأمم المتحدة بأهمية الشراكة مع العمل الخيري الإسلامي بالنظر إلى دوره المحوري في إغاثة المنكوبين ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030م وتلبية احتياجات المجتمعات الفقيرة من دون تمييز.

يشار إلى أن د. المعتوق بحث مع غوتيريش بمقر الأمم المتحدة في 4 نوفمبر الماضي عددًا من الملفات الإنسانية، ومن أبرزها تحديات الأمن الغذائي العالمي، لا سيما مع استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، بوصف البلدين من أكبر بلدان العالم المصدرة للقمح.

جدير بالذكر أن د. المعتوق تقلّد منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ مارس 2017م، كما شغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لأربعة أعوام متتالية (2012م- 2016م) في عهد الأمين العام السابق بان كي مون.

