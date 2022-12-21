«الدفاع»: تمديد التسجيل لدورتي الأفراد وضباط الصف

وطن النهار

وجَّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أمس بتمديد فترة التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد حتى 31 من الشهر الحالي. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن فهد المطيري في تصريح صحافي: ان هذه التوجيهات تأتي حرصا من الشيخ طلال الخالد على إتاحة الفرصة لالتحاق أكبر عدد من شباب الكويت بشرف الخدمة العسكرية. الكويت تستنكر الهجوم الإرهابي على أمن العراق أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في شمال العراق وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية. وشددت الوزارة في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازي ومواساة الكويت لحكومة وشعب العراق الشقيق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.