loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الدفاع»: تمديد التسجيل لدورتي الأفراد وضباط الصف

مشعل عبدالله
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 21 ديسمبر 2022

وجَّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أمس بتمديد فترة التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد حتى 31 من الشهر الحالي. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن فهد المطيري في تصريح صحافي: ان هذه التوجيهات تأتي حرصا من الشيخ طلال الخالد على إتاحة الفرصة لالتحاق أكبر عدد من شباب الكويت بشرف الخدمة العسكرية. الكويت تستنكر الهجوم الإرهابي على أمن العراق أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في شمال العراق وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية. وشددت الوزارة في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازي ومواساة الكويت لحكومة وشعب العراق الشقيق وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة