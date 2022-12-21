«كونا» والأمم المتحدة بحثا التعاون الثنائي

وطن النهار

بحثت المديرة العامة لـ «كونا» د. فاطمة السالم أمس «الثلاثاء» مع ممثلة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين الربيعان ومسؤولة البرامج إيمان العيناوي أوجه التعاون الثنائي في مجال الإعلام والتدريب الميداني. واستعرض الجانبان خلال الزيارة سبل تبادل الخبرات وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية بالشراكة مع قطاع التحرير بالوكالة ومركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية والمفوضية السامية لاسيما في مجال التغطية الاعلامية لمختلف أوجه أعمال المفوضية. وأوضح الجانبان أهمية الاعلام في ابراز الجانب الانساني لمختلف القضايا لاسيما قضايا اللاجئين اضافة الى الحرص على تبادل الزيارات والخبرات والاستفادة من مجالات التدريب المتاحة في (كونا) والمفوضية. حضر اللقاء نائب المدير العام لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والاتصالات محمد المناعي ورئيسة مكتب التخطيط والتنمية رهام بوشهري وادارة التسويق والعلاقات العامة.