ممثل الأمير: أمننا والعراق لا يتجزأ

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عمان - الوكالات: أعلنت الدول المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الأردن أمس أنها حققت توافقا بشأن دعم العراق وتطوير مشاريع التعاون معه. (طالع ص17-16).

وأكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء أن الكويت تسعى إلى دعم العراق في جميع المجالات، مشدداً على أن أمن الكويت والعراق لا يتجزأ.

وقال سموه في كلمة الكويت أمام المؤتمر ندرك مكانة العراق وأهمية استعادة دوره الفاعل بمحيطه العربي، معتبراً أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار إذا فقدته إحدى دولها.



وأضاف: إننا مطالبون اليوم أمام حجم ما يربطنا من علاقات إلى العمل على إغلاق الملفات العالقة ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 وذلك لننطلق معا في الانتقال بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة تعكس ما يربطنا ورغبة قيادتي بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين لنفوت الفرصة على من دأب على استغلال هذه الملفات في بث أكاذيب وتلفيقات للنيل من هذه العلاقة وتعكير صفوها فالإرادة متوافرة والحرص على سيادة كل بلد منا لا سبيل للنقاش به والآليات والقوانين الدولية كقواعد يمكن الركون لها دامغة وحاسمة فلا مجال للتأخير والتأجيل لتحقيق مصالحنا المشتركة ولنتفرغ معا لتعزيز علاقاتنا ولمواجهة التحديات الجسيمة على المستويين الإقليمي والدولي.



من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حقق توافقا بشأن دعم العراق وتطوير مشاريع التعاون معه.



ووصف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه من العراق وفرنسا، مؤتمر بغداد بأنه مظلة حوارية للتعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدول المجتمعة مشتركة وبينها الاقتصادية والأمنية والمناخية وتحديات الطاقة والأمن الغذائي.

وأكد الصفدي وقوف الأردن إلى جانب العراق في حربه على الإرهاب، مضيفا أن دعم أمنه واستقراره يمثل ركيزة لأمن المنطقة.

وأعلن الصفدي استضافة مصر للنسخة القادمة من مؤتمر بغداد للتعاون العام المقبل.

وانطلق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية، أمس، في البحر الميت في الأردن، بمشاركة عدد من قادة الدول.



وتطرق المؤتمر إلى آليات التعاون الإقليمية التي تحقّق التكامل والأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي كلمته، قال العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين: إن أمن العراق ركن أساسي في أمن منطقتنا. وأضاف: نؤمن بحاجة المنطقة إلى الاستقرار والسلام العادل والشامل.



وفي كلمته، قال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني: لا نسمح باستخدام أراضينا لانطلاق أي تهديد لدول الجوار، وشدد على أن العراق ينأى بنفسه عن سياسات المحاور ودعوات التصعيد.

ودعا تركيا وإيران إلى ضمان أمن العراق المائي، مشيراً إلى تهديد وجودي بسبب شح المياه.



وحث رئيس وزراء العراق على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الفكر المتطرف.



كما أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمام المؤتمر أن مصر ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق.



وأشار إلى أن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف أثقل كاهل العراقيين.

وأبدى السيسي العزم على المضي في تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق