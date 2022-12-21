زيادات المتقاعدين.. بعد أسبوعين

الأولى

نزعت الحكومة فتيل ازمة كادت تنشب بينها وبين مجلس الامة عبر تعهدها باعداد زيادات في معاشات المتقاعدين وطلبها التأجيل اسبوعين لمناقشة قوانين اللجنة المالية التي تدور حول تخفيض قسط القرض الحسن للمتقاعدين الى 60 ديناراً، واضافة 5% لاصحاب المعاشات المرتفعة، وسقوط المديونية عند الوفاة، وزيادة الحد الادنى لمعاش المتقاعد الى ألف دينار، نقابة التجارة والصناعة، شراء قروض المواطنين مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة، واسترداد الفوائد المتحصلة .بشكل غير قانوني من البنوك، وإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (شركة تسويق المحاصيل الزراعية)، وتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى ناقل وطني حكومي يدار بقواعد الشركات الخاصة.

بدوره قال مقرر اللجنة المالية صالح عاشور امس ان كرم الحكومة اكثر من كرم النواب وانها تعد العدة لزيادات مالية عادلة لمختلف المتقاعدين وليس فقط لاصحاب معاشات الحد الادنى، ونحن ننتظر ونراقب وعودها وخياراتنا ستبقى قائمة ما لم نر الجدية.

من جهتها، دخلت لجنة الداخلية والدفاع على خط التهدئة من خلال طلب رئيسها خالد العتيبي من المجلس اعادة قانون القوائم النسبية لمزيد من الدراسة.

من جانب اخر، انجز المجلس باكورة مكافحة الفساد باقرار المداولة الثانية لقانوني منع تعارض المصالح، وتحديد المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد، واحالهما الى الحكومة، بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ويمنع تضارب المصالح.

من ناحية اخرى، يواصل المجلس اليوم مناقشة قانون انشاء شركات المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا، وسط آمال لاحراز تقدم يفضي الى تعاون بين السلطتين ويسفر عن التريث في تدفق القوانين المكلفة ماليا.