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إحالة قياديين سابقين في «المالية» إلى «النيابة»


أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن احالة قياديين سابقين في وزارة المالية الى النيابة العامة بشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام الواردة في المادة رقم «14» من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمعتبرة من جرائم الفساد إعمالاً للمادة رقم «22» من قانون رقم 2 لسنة 2016 إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وذلك بعد التحقيق وجمع الاستدلالات.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والاجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها بأي طريقة.


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