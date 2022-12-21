وزيرة الشؤون: «الابن البار» رسَّخت القيم التربوية

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي جاسم البغلي، اهمية دور مبرة الابن البار لترسيخ القيم التربوية المنطلقة من مسؤولياتها الأدبية والتزاماتها بالمبادئ الإنسانية والمستمدة من تعاليم ديننا الحنيف ونصوص دستورنا الوطني ومن قيمنا العربية الأصيلة في تنفيذ توجهات الكويت ووزارة الشؤون الاجتماعية تجاه القضايا الاجتماعية والإنسانية المتعلقة في تعزيز قيم البر بالوالدين والإحسان لكبار السن.

وقالت البغلي في كلمتها خلال رعايتها حفل تكريم الفائزين في النسخة الـ 16 لمسابقات جائزة البغلي للابن البار للعام 2022 - أول من أمس - في فندق كراون بلازا، «يسرني أن ألتقي معكم في هذا الحفل العَطر، لتكريم كوكبةٍ من أبناء الكويتِ البررة، مِمَن نذروا أنفسهم وسَخروا جهودهم لتقدمِ ورقي الكويت في شتى المجالات، ولتكريم الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م، مؤكدين في هذا التكريم على أهميةِ دور الأفراد ومؤسساِت المجتمع المدني، في القيام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تخدم أبناء المجتمع كافة». وأضافت ان العمل التطوعي الذي يكون محورُه خدمة وتنمية المجتمع، هو مصدر إلهامٍ لتلاحمِ النسيج الاجتماعي بمختلفِ مكوناته، وهو ركيزةٌ لتعزيز القيم الاجتماعيةِ الحميدة، كالبر والتعاون، والتراحم والتكافل.

ولفتت البغلي إلى أنه انطلاقاً من مسؤولياتنا الأدبية والاجتماعية، في وزارة الشؤون تجاه القضايا المتعلقة في تعزيز فضيلة بر الوالدين ورعاية كبار السن، وإيمانا منا بأهمية تفعيل برامج الشراكة المجتمعية، مع مختلف شرائح وأطياف المجتمع، تمت رعاية مشروع جائزة البغلي للابن البار منذ عام 2007، والتي ساهمت عبر السنوات منذ ذلك الحين، في توجيه البرامج والأنشطة لرعاية وخدمة كبار السن، من خلال هذا المشروع التطوعي، والذي يستحق أن نسجل له بكل فخر واعتزاز، تقديرنا للإنجازات التي حققها طوال السنوات، مما يؤكد أن مسيرة العمل الاجتماعي في الكويت، تسير على الخطى والركائز التي تم ترسيخها في هذا البلد المعطاء و التي تدعو إلى الارتياح والاطمئنان.

تعزيز الفضيلة

من جهته، أكد رئيس المبرة إبراهيم طاهر البغلي في كلمة ألقاها نيابة عنه نجله رائد البغلي، جائزة الابن البار أحد مشاريع المبرة لتعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن وبر الوطن بين أفراد المجتمع والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء.

وقال: «لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة منذ انطلاقها في عام 2007 وحتى النسخة السادسة عشرة منها في عام 2022، كما أن حرص وتفاعل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في فعاليات الجائزة يؤكد ويعكس درجة الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز البر بالوالدين وكبار السن والأقارب والذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن بالتنسيق مع عدد من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.

وأعرب البغلي عن شكره لجميع الفائزين والمكرمين، والشكر موصول لكافة أفراد المجتمع لحضورهم ومشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن فعاليات الجائزة لعام 2022، والشكر موصول لوزيرة الشؤون الاجتماعية المهندسة مي جاسم البغلي لرعايتها الكريمة لمسابقات الجائزة.

رفعة الوطن

من جهته، ألقت كلمة أبناء الكويت البررة بمسابقات البغلي للابن البار لعام 2022 المحامية مريم فيصل البحر قائلة: «خلال سنوات حياتي ومن بعد وفاة والدي الشهيد فيصل البحر وتربية والدتي ام بحر الفاضلة لنا اخذت على عاتقي عهد رفعة شأن وطني الكويت واسم والدي الشهيد بجعل والديي يفتخرون بي وبكل انجاز انجزته خلال مسيرتي المهنية كبنت الكويت وبنت الشهيد الذي ضحى بروحه لأجل هذا الوطن الحبيب الكويت».

وأضافت: «كوني محامية قررت ان اكون عونا لكل محتاج طفلاً كان ام شيخاً مسناً ام سيدة كريمة ليس هناك عمل به بر كبر الوطن ورفعة شأنه وليس هناك بر كدعاء والده بالتوفيق وليس هناك سعادة بالدنيا كرؤية النجاح والتمييز بعين الوطن فشكراً مني ومن كل المكرمين اليوم لهذه المبرة الرائدة بتكريمها لأبناء هذا الوطن الكويت البررة الفائزين بهذه المسابقة.

ولفتت البحر، وليس هناك أجمل من التسابق على بر الوالدين وبر الوطن وهذا الامر ليس غريبا على ابناء الكويت الذين تميزوا في جميع المجالات فشكراً لهذا العطاء شكراً لهذا التكريم شكراً لهذا الحب لكل ابناء الكويت البارين شكراً مبرة ابراهيم البغلي للابن البار.

دعم الشباب

من ناحيته، قال نيابة عن الفائزين بمسابقات البغلي للابن البار لعام 2022، الدكتور علي حسن، إنه لشرفٌ عظيمٌ يختلج صَدريِ أن تتكرموا وتسمحوا لي بإلقاء كلمة نيابةً عن المكرمين الافاضل، شكراً بحجم السماء لمعالي الوزيرة الاستاذة مي البغلي والتي نستبشر بها خيراً كطاقة شبابية تسعى للإنجاز نشكرها على حضورها الكريم لحفل التكريم هذا والذي اصبح حدثا مهما محليا وإقليميا، وشكراً للسيد ابراهيم البغلي على حِرصِهِ كَعادتهِ السنوية المحمودة على تحفيز وتشجيع الطاقات والمبادرات الانسانية والمجتمعية ودعمه اللامحدود للشباب.

وأضاف ولهذا أصبحت هذه المسابقة والجائزة محط أنظار الجميع وهدفا مستحقا يسعى الكثيرون لنيل شرف هذا الاستحقاق، لما تتمتع به جائزة البغلي من سمعة طيبة وصدى ومصداقية في التمحيص والتدقيق والجهد حتى يتم التصنيف بكل أمانة وموضوعية، والكل يطمح ليسطر اسمه في سجل شرف المشاركة والفوز بجوائز المسابقة.

وتابع حسن، وكلمة شكر كبيرة لكل الشخصيات والافراد والفرق والمؤسسات ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي على ما بذلتموه من غالي النفس والجهد والوقت والمال لرد جزء ولو يسير لكويتنا الغالية، والاخوات والاخوة المكرمون على سعيهم ومساهماتهم المجتمعية وتنافسهم الشريف لتقديم افضل ما لديهم سعيا للإنجاز والتميز والابداع ومرضاة الله ولضمائرهم الحية.

