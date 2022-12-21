تأجيل تقارير «المالية البرلمانية» أسبوعين

وطن النهار

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية أمس على أن تستكمل اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحا وذلك بعد ان طلبت الحكومة تأجيل تقارير اللجنة المالية البرلمانية اسبوعين.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة والاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة.

ووافق في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد، كما أقر في المداولة الثانية مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية الجلسة المجلس العادية بموافقة 57 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضوا.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمدالسعدون الجلسة العادية، وتلا الأمين العام عاد اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين.

الرئيس السعدون: تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خلف دميثير العنزي الذي نال عضوية المجلس في عدد من الفصول التشريعية السابقة فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن النواب أتقدم بصادق المواساة وخالص العزاء لأسرته وأسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى.

وتلقينا كذلك ببالغ الحزن وفاة هلال مشاري المطيري وزير التجارة والصناعة الأسبق فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن النواب أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته وأسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته.

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي: الحكومة تشاطر المجلس تأبين الفقيد خلف العنزي الذي حاز ثقة الأمة 11 فصلا تشريعيا على أكثر من 35 عاما منذ عام 1981 سعى خلالها إلى خدمة المواطنين في كل المجالات، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وكذلك الحكومة تشاطر المجلس تأبين وزير التجارة الأسبق هلال مشاري المطيري، ونتقدم بالعزاء وندعو لأسرته بالصبر والسلوان.

صالح عاشور: اتفاقية البنك الآسيوي تم رفضها في السابق واليوم وزير المالية يطلب استعجالها، يجب ان تتفق الحكومة مع اللجنة المختصة وأن يكون لمجلس الأمة دور وضرورة عدم تجاهله، مشيرا الى ان هناك علامة استفهام على قيام هيئة الاستثمار ببيع اصول مهمة وتاريخية في لندن لمصلحة متنفذين في الكويت.

حمد المطر: الخسائر في مكتب الاستثمار في لندن حدثت بسبب سوء الإدارة والتعيينات فنحن نعيش في فوضى، وبالنسبة لرسالة قاطني مناطق جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات، فقد دعت المواطنين إلى رفع قضايا وكسبوها، منطقة جابر الأحمد ملوثة ومازالت «الكهرباء» تستخدم الوقود الخام ولا تستخدم الوقود الغاز.

النائب خليل الصالح: على وزير المالية متابعة الأوضاع المالية للمشاريع في كل الجهات، وهناك بعض الكليات التي تظهر في الجامعات فكلية الطيران كانت كليتين والآن أصبحت كلية واحدة وهناك 800 تخرجوا فيها ولا يعملون منذ ثلاث سنوات، وهناك طلاب أيضا متخرجون من أميركا ودول أخرى ولا يعملون حتى الان ولا نعرف ما الحل لهم؟، فسياسة الدولة في التوظيف تحتاج إلى وقفة جادة.

خليل أبل: هناك حالة عدم إدراك للمسألة البيئية، فمدينة مثل جنوب القيروان الشباب يتطلعون إلى سكن، وهيئة البيئة ترفض تخصيص المدينة للشباب بحجة أنها بها أشجار، متسائلا هل هناك مشكلة بيئية؟ فأين أنتم من مناطق جابر الأحمد والصليبيخات وهناك غازات سامة؟

عبدالكريم الكندري: عندنا حكم محكمة تمييز نهائي بات بأن أم الهيمان لا تصلح للسكن ولذلك يجب ان تناقش لجنة البيئة هذا الموضوع، وتساءل: ما ادري عندنا حكومة أم حكومتان هناك تكليف من مجلس الوزراء لهيئة البيئة بإزالة العوائق في القيروان والبيئة تتحجج بالغطاء الأخضر، وإذا كان هناك سبب آخر لجعل القيروان غير سكنية فلتقل الحكومة ولتوضح الأسباب.

حمدان العازمي: يقولون لنا يبون يحلون المشكلة الإسكانية اذا شجر مو قادرين تشيلونه شلون تبون تحلون المشكلة، ذات المشكلة كانت موجودة في منطقة فهد الأحمد حيث كانت هناك أشجار موجودة، والفارق كانت هناك حكومة اتخذت قرارا بالإزالة.

أسامة الشاهين: الاتفاقية مع البنك الآسيوي لا تجوز اذا كان يتعامل بالربا فهذا أمر محرم وفق الديانات الثلاثة وكذلك هو وسيلة لتركيع الشعوب.

وأضاف: بخصوص قاطني مناطق جابر الأحمد لا بد من وجود حلول لإنقاذهم من المخاطر البيئية والتلوث، وبخصوص حوادث الدراجات الهوائية، وأدعو زملائي في اللجنة الإسكانية إلى الحرص أن تكون كل المخططات والمدن السكنية الجديدة تتضمن مسارات لهواة المشي والدراجات الهوائية وكل دينار ننفقه على الرياضة والعناية يوفر علينا 5 دنانير ننفقها على الأدوية.

عالية الخالد: هناك حكم على شركة «غلينكور» المتعاقدة مع مكتب الاستثمار في لندن بملياري دولار فهل ستتأثر الكويت في هذا الحكم، إذا لم تأت الإجابة شفافة وواضحة على السؤال البرلماني فسيكون لنا موقف وأنا شخصيا لن أسكت.

وأضافت: بخصوص الأوضاع البيئية فهي قضية مستحقة، ولدينا سابقة في أم الهيمان والأمراض التي تعرض لها ساكنوها كانت أمراضا خطيرة تعرض لها الأطفال، والمسطحات الخضراء هي عنصر أساس للحفاظ على البيئة، والأشجار تخلق نظاما بيئيا صحيا، وعلى الرعاية السكنية أن تلتزم بقرار الهيئة العامة للبيئة وعليها إيجاد بدائل، وهذا دور الحكومة التوافق والتنسيق بين إداراتها.

مرزوق الحبيني: في الوقت الذي ترفض فيه هيئة البيئة تخصيص جنوب القيروان بسبب الاشجار تنام عن منطقة أم الهيمان الملوثة،، الحكومة غير مدركة ولا تهمها صحة المواطن، نحذر وزير الاسكان ونقول له الكرة بملعبك والمسألة ليست مناورات وستتحمل المسؤولية كاملة بشأن حل مشكلة أم الهيمان وقد اعذر من انذر.

عادل الدمخي: لدينا اشكالية في تضارب القرارات فقرار يصدر من مجلس الوزراء ثم ينسف ولا يتم تطبيقه وهذا ينطبق على المراسيم، يجب ان يكون لرئيس الوزراء القوة في تنفيذ القرارات والمراسيم، رؤساء الوزاء السابقون كانوا يتعذرون بعدم تطبيق المراسيم ويقولون بأن القرار مو بيدي، هذه أمور تسيء للدولة، انت الملام والمسؤول يا رئيس الوزراء ولا تلقي المسؤولية على غيرك.

شعيب شعبان: للأسف وصل الأمر إلى أننا نحتاج إلى لجنة تتدخل لحل الموضوع البيئي، والمخالفات الصادرة من المحطات القريبة من جابر الأحمد أو شمال غرب الصليبيخات، والوزيرة تذهب إلى جابر الأحمد ومعها 30 مصورا وترجع إلى مكتبها مرة أخرى، وكأن المنطقة ليست جديدة، الشوارع مكسورة، والمداخل غير موجودة وتعاني إهمال الجهات الحكومية، ونرجو سرعة اتخاذ اللازم لحل المعوقات التي تعاني منها هذه المنطقة.

عبدالله الانبعي: لو تم تطبيق القانون ماراح تلاقونا نطق بيبانكم يا وزراء، ما عندنا شغف نطق بيبانكم يا حكومة،، سكان مدينة جابر الاحمد بعد عشر سنوات ما زالوا يدخلون منطقتهم من شوارع مؤقتة.

فلاح الهاجري: الحكومة تقلع البشر للمناطق البعيدة وترفض تقلع الشجر، لابد ان نقلع كل المعوقات حتى يستقر المواطن في السكن. رفض المجلس رسالة وزير المالية (طلب استعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) حيث لم يوافق عليها إلا أعضاء الحكومة (7 أعضاء)، ووافق المجلس على الرسائل الست المتبقية والمدرجة على جدول الأعمال، وعلى إحالة الشكاوى والعرائض إلى اللجنة المختصة وتثبيتها في المضبطة.

بند الأسئلة

الحبيني قدمت سؤالاً إلى وزير الصحة عن عدد مراكز الصحة المدرسية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، والجواب الذي وصلني ليس شافياً فالمستوصفات غير دقيقة وغير صحيحة والمواعيد على المواقع الالكتروني مغلقة ولا توجد بها مواعيد.

عبدالله فهاد: قدمت سؤلاً إلى وزير التجارة عن عدد القسائم الصناعية المملوكة للدولة المؤجرة للشركات والقطاع الخاص وفي أول جلسة عندما تحدثنا عن الميزانيات وتحديدا عن مدخول وإيرادات الدولة غير النفطية، كانت مليارين فقط، وهناك آلاف القسائم الصناعية تؤجر بمبالغ زهيدة جدا ويضيع على الدولة المليارات التي تكفي أن تكون قريبة من المدخولات النفطية، وبدلا من تعظيم إيرادات الدولة يتحايلون على الأرقام، حتى يبسطوا المسألة، موقع ميناء عبدالله هو قسيمة، وهذا تضليل ولا يقبل.

وزير الصحة د. أحمد العوضي: بخصوص وجود مواعيد مخالفة لمواعيد العمل، لا أستطيع أخذ موعد الساعة 9 مساء والمستوصف يغلق في هذه الساعة، وبعض الناس لا يفضل أخذ المواعيد عن طريق الأونلاين ككبار السن، أتعهد أنه إذا كان موظفو القطاع المعني لم يزودوني بالمعلومات الصحيحة فسأحاسبهم.

وزير التجارة والصناعة مازن الناهض: نحن نطبق قرار مجلس الوزراء بشأن بدل تخصيص القسائم الصناعية والزراعية والحرفية، وتمت مراجعة الأسعار ونتطلع إلى لجنة التحقيق لنبين كل ما أثاره النائب عبدالله فهاد، وأخذنا الإجراءات المناسبة وبخصوص التمديد لمدة 3 سنوات لم يحدث.

أسامة الزيد: سألت وزير مجلس الوزراء عما إذا كان ديوان الخدمة المدنية قد درس حاجات سوق العمل للسنوات العشر المقبلةأم لا؟ وجاءت الأجوبة ليست جدية، فليفهموا أن هذا تدرج في الأدوات وإذا لم تجب فسأضطر إلى أن أصعدك المنصة ويقولون بعد ذلك تأزيم، نسأل وزير الدولة عن تخصصات الشباب وربطها بسوق العمل، وواقع الحال إن ديوان الخدمة يطلع تصريحات في التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل وهذا يؤدي إلى أن الشباب لا يجدون وظيفة، فالحكومة ليس لديها تنسيق فيما بينها.

د. عبيد الوسمي سألت وزير الداخلية عما هو المقصود بالقيد الأمني وكان الجواب عنه إيداع الإجابة بشكل سري وهو سؤال عادي لا يخالف اللوائح، فأنا سألته عن القيد الأمني وإجراءات رفع القيد، وأمام إيداع الإجابة بهذا الشكل سأتقدم بطلب مع عدد من النواب لرفع السرية عن إجابة هذا السؤال وعرضها أمام المجلس.

النائب محمد هايف: وجهت إلى وزير التربية سؤالا عن سبب تأخير تطبيق مادة القرآن الكريم لمرحلة رياض الأطفال والغريب أن اللجنة المكلفة بالرد قالت إن المقترح مطبق وهذا غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، فلا وجود تدريس لمادة القرآن الكريم في مرحلة رياض الأطفال، ولذلك سألت كم عدد الحصص وكم عدد المعلمات الموجودات لتدريسها.

وزير التربية د. حمد العدواني: تمت الإجابة عن السؤال وتمت المناقشة حول أن الإجابة غير مكتملة وطلبنا من اللجنة المختصة إعادة النظر في الإجابة، ومرحلة رياض الأطفال مرحلة غير إلزامية يتم تأهيلها تربويا للالتحاق بالابتدائية، ولا يوجد مفهوم مواد وهدفها ممارسة الطالب لأنشطة لاكتشاف ميوله والنظر في تطور نموه، وبالنسبة لتدريس القرآن الكريم يتم تعليمه كمناهج مخصصة للسن من عمر 4 إلى 5 سنوات، ويراعون حاجات الطفل المعرفية والحركية، ويتم تعليم القرآن من خلال مراجعة وقراءة قصار السور، وهناك العديد من الأنشطة اليومية التي تعتمد على القراءة اليومية، لكن تدريسها كمادة فقد طلبت بشأن ذلك من اللجنة المختصة إجابة تفصيلية أكثر.

ووافق المجلس على الإحالات كما وردت في جدول الأعمال.

وعرض المجلس طلب ادراج قوانين اللجنة المالية السبعة والحكومة تطلب التأجيل، وتلا الأمين العام طلبا باستعجال مناقشة التقارير التالية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية:

صالح عاشور (مقرر المالية): من حق الحكومة طلب التأجيل ولكن نحن أجلنا الموضوع مرتين ولم يأتوا ببيانات.

تعارض المصالح

وانتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية على قانون منع تعارض المصالح والذي وافق على مداولته الأولى في جلسة 13 ديسمبر 2022.

النائب مهند الساير (رئيس لجنة الشؤون التشريعية): أهمية دور النائب هي أخذ حق كل مواطن سُلب حقه، لكن الأهم أن نقوم بدورنا في الدفاع عن حقوق الناس وحق الدولة، والقانون هو استحقاق وطني من الطراز الأول، وباكورة التشريعات التي تكافح الفساد مهمة ولا يمكن أن ينعم المواطن من دون وجود منظومة حقيقية تكافح الفساد، أشكر إخواني في المكتب الفني على جهدهم.

وافق المجلس على إثبات التقرير (موافقة عامة) وجرى التصويت نداء بالاسم (الحضور 58 - موافق 57 - غير موافق 1).

وقرر المجلس المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن منع تعارض المصالح ويحيله إلى الحكومة.

الرئيس السعدون: تُرفع الجلسة للصلاة والاستراحة.

وفور استئناف الجلسة، انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون « تحديد المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية» في قضايا الفساد، ووافق المجلس بالاجماع على المداولة الثانية لقانون تحديد المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية، واحاله الى الحكومة, وانتقل المجلس لمناقشة قانون انشاء المدن الاسكانية وتنميتها اقتصاديا.

عبدالعزيز الصقعبي (مقرر لجنة الاسكان والعقار): اخذنا من الحكومة عهداً بأنه خلال ثلاثة شهور سيتم توزيع الاراضي على المواطنين في منطقة جنوب القيروان وانا لما قلت هناك مافيا عقار كنت اقصد بعض التجار وهم فئة قليلة يتحكمون بالقرار،، صدمت من رد على سؤال لي في المجلس الماضي بأن هناك 146 تاجراً يملكون ما لا يقل عن مئة ارض لأي منهم، ولذلك فإن السلوك الحكومي يحتاج إلى وقفة في جنوب القيروان والعديد من النواب وضعوا أصابعهم على الجرح خلال مناقشة بند الرسائل، فالمجلس البلدي أقرها منذ سنوات وتعطلت، وإلى اليوم المواطن لا يعرف مصيره، فما مقترحات هيئة البيئة تجاه هذه المنطقة، ونحن نرفض منع التوزيعات فيها، وقد أخذنا تعهدا حكوميا في اجتماع اللجنة بتاريخ 4 ديسمبر بأنه في غضون 3 أشهر ستوزع المخططات.

وقال: هناك مشكلتان في أي مشروع إسكاني، تتعلق بتوفير السيولة للبنية التحتية، ونحن نتكلم عن مدن تسع 30 إلى 40 ألف وحدة سكنية يعني نحتاج إلى مليارين أو ثلاثة لاستصلاح الأراضي فقط، والطريقة التقليدية في انتظار الاعتمادات لن تعود بالنفع لأنها ستستغرق 8 سنوات، لذلك جئنا بهذا القانون، والقانونان التاليان سيتعلقان بتوفير سيولة القروض الإسكانية.

د. حسن جوهر (رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار): هناك تساؤلات في ذهن النواب أهمها ما الفرق بين القانون والقوانين الخاصة بإنشاء شركات إنشاء مدن سكنية، نقول ان القانون أعطى مجموعة من المزايا التفضيلية أثناء تهيئة الأراضي وتنفيذ المشروع وانتهاء بإنشاء المرافق العامة وكل احتياجات المنطقة الصناعية والترفيهية، تلك المزايا أعطيت للشركات الكبرى التي تدخل مع الدولة والمواطنين، فبالتالي هناك استثمار للبنية الأساسية على مدى 30 سنة، وهذا مبين في كراسات الشروط والعطاءات.

د. عبدالعزيز الصقعبي (مقرر اللجنة): أصحاب الطلبات السكنية الذين ينتظرون 20 سنة سيستفيدون من القانون، الرعاية السكنية بحوزتها أراض تسع من 170 - 200 ألف وحدة سكنية والطلبات 90 ألف طلب، فالمشكلة ليست بالأراضي وإنما باستصلاح الأراضي، وكذلك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيستفيدون، فهناك نسبة 2 % تحدد لصالح المشاريع المتوسطة والصغيرة، وفي المادة (22) إذا تعثر الشريك من حق المؤسسة العامة إبداله بشريك آخر.

د. حسن جوهر: من الأسئلة الشائعة حول القانون ما يتعلق بإجراءات توزيع الوحدات السكنية، فالقانون يتيح الطريقة التقليدية التي قد ترغب بها معظم الأسر بتوفير أرض وقرض، الارض 400 متر ويأخذ القرض ويبني على مسؤوليته، والقانون من جهة أخرى اتاح بناء نماذج سكنية كمنتج نهائي، فإذا تريد بيتاً هناك أكثر من نموذج، وفي كل الأحوال لا تقل مساحة الأرض عن 400 متر.

وأضاف: تاريخ الأولوية محفوظ لكل مواطن، وهناك ميزة أخرى هي الوحدات غير المباعة سواء كانت في المنطقة السكنية أو في المنطقة المخصصة للاستثمار وذلك بعد استيفاء كل الطلبات، المشاريع تعرض على الـ 90 ألف طلب، وهناك وحدات سكنية ظلت باقية، هنا يأتي دور شرائح أخرى مثل المرأة الكويتية، ومن باع بيته، والمطلقة والعازبة، تعرض بحسب الأولوية المقدمة، وهذه سوف تنظمها اللائحة التنفيذية، وهذه منفعة لكل أطراف الأسرة، وبكل تصنيفات المرأة، (مطلقة، أرملة، عازبة)، مستحقة للرعاية السكنية وتُطرح أيضا بالترتيب وحسب الأولوية.

-الرئيس السعدون: نريد ان نبدأ بالنقاش ولكن لا يوجد نصاب.

عبدالكريم الكندري: كم تبي،، اللي تبيه يصير،، النواب موجودين.

تم توفير النصاب القانوني بعد ان قام عبدالكريم الكندري باستدعاء عدد من النواب من قاعة الاستراحة.

حمد المطر: هناك مافيا تجتمع الآن تسعى الى عدم انجاح المجلس واسقاط قانون المدن الاسكانية،، كل يوم يهددونا بإبطال المجلس، يجب ان نتماسك نحن النواب وأن يتم التنسيق مع الحكومة لتمرير هذا القانون.

رئيس المجلس: ترفع الجلسة ليوم غد.

