الجيش اختتم فعاليات الماراثون العسكري الثاني

وطن النهار

برعاية رئيس الأركان العامة للجيش وحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن فهد محمد الطريجي، اختتمت صباح أمس فعاليات بطولة الماراثون العسكري الثاني لمسافة 8 كم والذي نظمته مديرية الاتحاد الرياضي العسكري بمشاركة عدد من الرياضيين العسكريين من مختلف وحدات الجيش الكويتي في ميدان الفروسية بمنطقة صبحان.

وفي الختام قام رئيس هيئة التعليم العسكري بتتويج الفائزين وتوزيع الكؤوس والجوائز على الأوائل من المتسابقين والفرق، وأشاد بالجهود التي تبذلها مديرية الاتحاد الرياضي والدور الكبير لها في تنظيم مثل هذه المسابقات التي تهدف إلى رفع معدل اللياقة البدنية لمنتسبي الجيش وزيادة روح التنافس بين الوحدات المشاركة، متمنياً للمتسابقين من مختلف وحدات الجيش المزيد من العطاء والنجاح.

