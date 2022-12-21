تدوير في «التربية».. واستقالة في «الشؤون»

وطن النهار

فيما أجرى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، حركة تدوير جزئية لبعض مديري الادارات في المناطق التعليمية، قرر تكليف مدير الشؤون الادارية بمنطقة الجهراء التعليمية جاسم بوحمد للقيام بمهام مدير عام المنطقة، وتكليف مدير الانشطة بمنطقة الفروانية التعليمية محمد عايض العجمي للقيام بمهام مدير عام المنطقة، وتكليف مدير الشؤون التعليمية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية للقيام بمهام مدير عام المنطقة وذلك بالاضافة إلى عملهم.

من جانب آخر، وافقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، على استقالة وكيل وزارة الشؤون لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، في حين انها بصدد اصدار قرارين يقضيان بتكليف احد القياديين للقيام بمهام منصب الوكيل وآخر للقيام بمهام وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية ابتداء من الاحد المقبل.

