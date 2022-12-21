الإدارة الجامعية انتقلت لـ «الشدادية»

وطن النهار

عُقد اجتماعٌ تنسيقي في مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط لعرض ومناقشة خطة انتقال مراكز العمل إلى المبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور الدكتور فايز الظفيري أمين عام الجامعة بالإنابة، والدكتور خالد الرشيد مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية بالإنابة، والقائمة بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي وممثلي قطاع التخطيط.

وذكر أمين عام الجامعة بالإنابة الدكتور فايز الظفيري أن انتقال الإدارة الجامعية ممثلة بمدير الجامعة بالإنابة إلى المبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية غداً 22 ديسمبر وهو أمر إيجابي، مؤكدًا تعاون كل الإدارات ومراكز العمل لتيسير عملية الانتقال حسب الخطط الموضوعة والتنسيق لتطبيق الإجراءات بسلاسة ويسر لضمان تشغيل المرافق الجديدة في المشروع الذي يعد أحد أكبر المشاريع التنموية بالبلاد.

واستهل د. خالد الرشيد الاجتماع بعرض الجدول الزمني المخطط لانتقال مراكز العمل إلى المبنى الإداري في ظل التسلُّم الابتدائي للمبنى، وذلك من خلال التنسيق بين فريق الانتقال وكل مركز عمل لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية التفقدية للمبنى واستكمال جداول التسكين وإجراءات الانتقال المحددة بالتعاون مع الإدارات الخدمية وقطاع التخطيط، مشيدًا بالتصميم المبتكر للمباني الإدارية وما تضمه من مكونات متعددة تصب في تحسين بيئة العمل وتوفير أحدث وسائل الخدمات والمرافق التي تتوافق مع المقاييس العالمية في البناء.

وأضاف الرشيد أن المبنى يحتوي على بنك وعيادة طبية وحضانة أطفال، ومركز خدمة مواطن تابع لوزارة الداخلية، وكافتيريا ومطبخ رئيسي لتلبية احتياجات موظفي المبنى.

يذكر أن المبنى مكون من 15 طابقاً بارتفاع 75 مترًا، وبمساحة تتسع لأكثر من 2500 موظف، ومواقف سيارات أرضية كافية لما يقرب من 700 سيارة، إضافة إلى مواقف سيارات سطحية خارج المبنى.

