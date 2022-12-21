انطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر

مال وأعمال

انطلقت الاثنين الماضي فعاليات الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور كل من وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي ووزيرة الهجرة السفيرة سهي الجندي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وسفراء من عدة دول عربية على رأسهم السفير السعودي أسامه نقلى.. ونخبة من الشخصيات العامة ونواب البرلمان المصري السابقين والحاليين.

وأكد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة و المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن إقامة الدورة الثالثة عشرة للأسبوع الكويتي في مصر تسهم في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشددا على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة إلى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية بمختلف المجالات.

ومن جانبه، أكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية وإستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف الملفات والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء لفعاليات الأسبوع الكويتي الثالث عشر والذي تنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية.

وقد شارك في فعاليات الافتتاح أيضا وزراء التموين والمالية والطيران المدني والهجرة وقطاع الأعمال العام إلى جانب ممثلي الجهات وشركات القطاع الخاص المعنية بالتعاون مع الكويت الشقيقة، حيث يشارك في هذه الدورة 60 شركة من كبرى الشركات الكويتية والمصرية.

وقال الوزير إن الأسبوع الكويتي بالقاهرة يعد جسراً اقتصادياً رئيساً لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكويت في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيراً إلى حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على حد سواء.

وأشار سمير إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات ومدخلات الإنتاج بين الدول العربية للوصول لمرحلة التكامل الصناعي العربي، لافتاً إلى أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تقوم الدولتان بدور مهم داخل منظومة العمل العربي المشترك.

ونوه الوزير إلى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في مصر أمام مجتمع الأعمال الكويتي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك لتوفير احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية حيث تتمتع المنتجات المصنعة داخل السوق المصرية بإمكانات النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من أسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.

ولفت سمير إلى التوافق الكبير في الرؤى بين مسؤولي البلدين بأهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي البلدين لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد بين البلدين في المنتجات التي تتمتع بميزات تنافسية وقبول بالسوقين المصري والكويتي.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ العام الماضي نحو 306 ملايين دولار مقارنة بنحو 252 مليون دولار عام 2020، محققاً نسبة زيادة 21.4% وبفارق 54 مليون دولار، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 401 مليون دولار.

