العوفان: دماء الكويتيين والمصريين اجتمعت على حب الوطن

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عبّر مدير عام مكتب الشهيد صلاح حمد العوفان عن سعادته من خلال تشريف عدد من المسؤولين المصريين والكويتيين بزيارة جناح مكتب الشهيد، حيث تم عرض نبذة عن رسالة المكتب واهدافه ورؤيته، مضيفا أن المكتب يسعى إلى تحقيق مزيد من الإنجازات والمبادرات لتقدير تضحيات الشهداء.

وأشار العوفان إلى أن مشاركة مكتب الشهيد في أسبوع الكويت في مصر تأتي للتأكيد على عمق العلاقات المصرية- الكويتية التي تشمل جميع المستويات، وتعزز أواصر المحبة والترابط بين الشعبيين الشقيقين.

وقال إن جناح المكتب في هذا العام عمل على توثيق هذه العلاقات المتأصلة بين البلدين، من خلال إبراز الدور البطولي للشعبين الكويتي والمصري، كما تم عرض تجربة مكتب الشهيد المتميزة والرائدة بالعمل الانساني ورعاية أسر الشهداء وتخليد بطولاتهم.

وأكد العوفان خلال الافتتاح أن مكتب الشهيد عرض لضيوف الجناح رؤية المكتب التي يستمدها من لدن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، ليكون مكتب الشهيد رائدا في الخدمة المجتمعية والوطنية كأسرة واحدة، وفاء لشهدائنا الابرار، واقتداءً بسمو أمير البلاد الذي أطلق شعار «نعتز بشهدائنا».

وذكر مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان إن أربعين شهيدا من دولة الكويت استشهدوا على أرض جمهورية مصر العربية خلال حرب قناة السويس في عامي 68 و70 وفي حرب أكتوبر 73، وأن تسعة شهداء من جمهورية مصر العربية الشقيقة، امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم الكويتيين إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، تأكيدا على الإيمان بوحدة الأمة العربية، ووحدة المصير.

