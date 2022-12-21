التركيت: 150 مليون دينار أصول «أركان» بنمو 67 %

مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت أن مجـلس إدارة الشـركـة نجح بـوضـع الخـطط وا?سـتراتـ?ج?ات الـتي ساهمت بـشكل كـب?ر لـلوصـول للأهداف الـمرسـومـة لـلحفاظ عـلى اسـتقرار وضـع الشـركـة وتـعظ?م ا?صـول لـ?رتـقاء والنمو بـا?ربـاح الـسنو?ـة للمساهمين والـحفاظ عـلى ا?سـتقرار الـمالـي للشـركـة، وتجنيبها قدر ا?مكان التأث?رات ا?قتصاد?ة المح?طة، لتحق?ق أفضل نتائج مال?ة ممكنة.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والتي انعقدت بنسبة حضور

بلغت 79 % ووافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % ما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد.

وأضاف التركيت أن الـسنة الـمالـ?ة المنتهية لـم تـكن مسـتقرة اقـتصاد?ـاً، نـظراً لـما مـرت به بـالـكث?ر مـن الـتقلبات الـعالـم?ة، والـتي أثـرت بـ? شـك في ا?قـتصاد المحـلي، وهذا مـا رأ?ـناه خـ?ل الأشهر ا?خـ?رة مـن الـسنة الـمالـ?ة النتهية مـن تـراجـعات فـي سـوق الـكو?ـت لـ?وراق الـمالـ?ة، وكـذلـك ارتـفاع مسـتو?ـات التضخـم الـتي أدت بدورها إلـى اضـطرار بـنك

الـكو?ـت الـمركـزي إلـى الـق?ام بـرفـع أسـعار الـفائـدة لـتحق?ق الـتوازن ا?قـتصادي.

وقال التركيت إن هذه الـنتائـج لـم تـكن لـتتحقق لـو? الـدعـم الـكب?ر مـن قبل المساهمين، بـا?ضـافـة للعمل الـمتواصـل والـدؤوب والـجاد مـن قـبل أعـضاء مجـلس ا?دارة وا?دارة الـتنف?ذ?ـة والجهاز ا?داري وكل موظفي الشركة، وذلك ما ?منحنا الثقة والكفاءة لتحقيق افضل النتائج والاستمرار في طر?ق النجاح.

نمو الموجودات

صرح التركيت أن إجمالي الموجودات نما

بنسبة 67 % مقارنة بالسنة المالية السابقة

من 89.7 مليون دينار ليصل إلى 149.6 مليون دينار، وبلغ إجمالي العقارات المُدارة أكثر من 570 مليون دينار في مختلف القطاعات، وبلغت الإيرادات التشغيلية

7.7 ملايين دينار بارتفاع نسبته 57 % مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما بلغت الإيرادات التأجيرية 6.3 ملايين دينار بارتفاع 23 % مقارنة بالسنة المالية السابقة، مما أدى إلى تحقيق الشـركـة صافي ربح بلغ 2,216,998 د?ـنار، بربحية 8.83 فلوس للسهم الواحد.

وأن الشركة حافظت في سنة 2022 على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية المدعومة بالاداء الثابت والقوي، ما أدى بدوره إلى تحقيق الأرباح المرجوة وتنفيذ الاستراتيجية التوسعية وترسيخ رؤيتنا بأن تكون أركان الكويت العقارية ضمن كبرى الشركات الرائدة في قطاع العقار بالسوق المحلي، مؤكداً أنها تحرص على تأسيس قواعد ثابتة تسمو إلى تطلعاتها المستقبلية من خلال استراتيجيتها إلى تعزيز وتنويع استثماراتها ضمن أسواق جديدة، وأيضا الحرص على تقليص تواجدها في الأسواق العقارية المتأثرة بالصعوبات والتقلبات الاقتصادية الحالية.

زيادة الحصة السوقية

وأوضح التركيت أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة حصتها السوقية في القطاع العقاري من خلال الاستثمار في الأسواق ذات الجاذبية والعوائد المرتفعة في مختلف القطاعات العقارية وأيضاً مشاريع التطوير والتشغيل.

حيث تتمثل نجاحات «أركان» في تعزيز الإيرادات التشغيلية من خلال رفع نسب الإشغال في مختلف القطاعات العقارية، أولها القطاع الطبي لتقدم أركان كلينك بموقع مميز ومساحة تأجيرية تصل إلى 5000 مترمربع ونسبة إشغال 100 %، والقطاع التجاري ومن أبرزها مجمع وافي بمنطقة خيطان وبنسبة إشغال 98 %، والقطاعات الصناعية الحيوية في شارع الزينة والخدمية على طريق الملك فهد السريع بنسبة إشغال 100 %، كذلك خدمات إدارة العقارات على رأس الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة، حيث إن خبرتها العريقة في هذا المجال ساهمت بحصولها على ثقة الأمانة العامة للأوقاف لتسند لـ«أركان» عقد إدارة عقارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 425 مليون دينار، مما ساهم برفع إجمالي العقارات المدارة لدى الشركة مع مختلف العملاء إلى اكثر من 570 مليون دينار.

وأضاف: كما أعلنت الشركة رسمياً عن استحواذها على حصة مسيطرة في الشركة الأولى للاستثمار العقاري بقيمة مالية بلغت حوالي 7.3 ملايين دينار، والتي تعتبر من أهم الصفقات الحالية في القطاع العقاري المحلي، كما انه تم الانتهاء من مشروع نادي صحي (SVN) والذي يعد صرحاً انشائياً يحقق نقلة نوعية في المجالين الترفيهي والرياضي، مشيراً إلى أنه امتداداً لرؤية الشركة في المضي قدما بسياساتها الرامية إلى البحث عن فرص واعدة

تسهم في تحقيق النجاحات، فإنها تعمل على استدخال مشاريعها الجديدة والتي تحت الإنشاء والتطوير في القطاعين الغذائي والترفيهي، وفق أسس وخطوات مدروسة تصب نتائجها في تحسين وتعظيم الوضع المالي للشركة وتعمل على توازن التدفق النقدي.

وقد وافقت الجمعية العمومية على مجمل بنود الاجتماع كما وافقت الجمعية العمومية غير عادية على كل البنود وفي مقدمتها إضافة نشاط على أغراض الشركة وهو نشاط «التقييم العقاري».

