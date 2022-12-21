نقص السلع.. سوء تخطيط وفشل في إدارة الأزمات وغياب للرؤى والاستراتيجيات

مال وأعمال

تشهد البلاد في الآونة الاخيرة حزمة من الاشكاليات التي تكشف عن سوء ادارة ادخلت المستهلكين في منعطف صعب، مع النقص الكبير في العديد من السلع والتي لا تقتصر فقط على الاغذية بل امتدت إلى الدواء، ومواد التشييد والبناء، السيارات، وغيرها من السلع، والتي اختفت فجأة من الاسواق بحجة الازمة الروسية - الاوكرانية. وقد أكد متخصصون واقتصاديون، ان ازمة نقص السلع الاساسية «محلية صرف»، مع انعدام التخطيط والرقابة، لتكون هذه الازمات عنوان للفشل الاداري، فلا توجد رؤية أو تخطيط سليم اسوة بما هو متبع في الدول المجاورة التي لم نعد نسمع عن وجود هذه المشاكل بها، حيث تتكاتف الحكومات مع القطاع الخاص لحل المكشلات سريعا بل واستباقها، دون الاعتماد على الحلول الفردية.

واشار المتخصصون إلى ان العديد من المسؤولين يستغلون الازمة الروسية - الاوكرانية لتكون هي الشماعة التي يتم الصاق فشلهم بها، رغم ان محافظة النفط على مستويات فوق 80 دولارا للبرميل لفترة ادى إلى انعاش الخزائن الحكومية، موضحين ان فترة جائحة كورونا لم تشهد مثل هذه الازمات في السلع الاساسية.

ودعا المتخصصون عبر «النهار» إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية تتجنب اضطرابات سلاسل الامدادات الاساسية كما هي متبعة في دول الخليج، لتنويع مصادر استيراد المواد الاساسية وتحديد سقف اعلى لزيادة اسعار المواد لحماية المستهلكين من الزيادات الحادة لتلك الفئات، بالاضافة إلى التوسع في توزيع القسائم الصناعية وتشجيع المصنعيين والمستثمرين الاجانب إلى اقامة مصانع للسلع الحيوية التي تسهم في سداد احتياجات البلاد من ادوية ومواد بناء، وذلك في اطار منظومة متكاملة للنهوض بالشأن الصناعي ويكون له دور حيوي في الاقتصاد الكويتي، وعدم الاعتماد على مدخولات النفط كعمود رئيس للاقتصاد.

