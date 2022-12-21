قوائم الانتظار.. تربك وكالات السيارات

مال وأعمال

يعاني سوق السيارات في الكويت من شح في المعروض من السيارات خاصة للموديلات الجديدة لعام 2023 حتى اصبحت هناك قوائم انتظار في وكالات السيارات نتيجة نقص الامدادات من المصانع نفسها، بالاضافة إلى النقص في قطع الغيار.

وأكد مسؤولون في قطاع السيارات بالسوق المحلي لـ « النهار»، ان الشح في موديلات السيارات ترجع اسبابه إلى نقص رقائق اشباه الموصلات عالميا، بالاضافة إلى انخفاض الانتاج نتيجة اشكاليات الطاقة التي تواجهها المصانع الاوروبية التي بدأت في الانتقال إلى الاسواق الناشئة بعيدا عن ازمات الطاقة في اوروبا مما أدى إلى خفض الانتاج العالمي بنحو 40 إلى 60 في المئة.

وقال المسؤولون: «لا يزال قطاع السيارات حول العالم، يواجه سلسة من الازمات المتتالية على مدار 3 اعوام فالبداية مع جائحة «كورونا» ويليها حالة الركود والتضخم العالمي واخيرا الازمة الروسية - الاوكرانية التي جثمت على القطاع، خاصة ان الشركات العالمية انتقلت من رقائق السيارات إلى تصنيع اجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والألعاب الالكترونية في ظل ضعف الطلب على السيارات واعتماد عشرات ملايين الأشخاص على العمل عن بُعد وعقد الاجتماعات عن طريق التطبيقات الذكية».

واكدوا ان وكالات السيارات تتعامل بشفافية مع العملاء، لأن تلك الوكالات مستهلكة وليست مصنعة، وبالتالي فهي مضارة من نقص المعروض من السيارات.

في البداية يقول المدير الاداري لـ«مجموعة الملا» في الكويت، وأمين سر الهيئة الادارية لـ«اتحاد وكلاء السيارات» عبدالله الملا ان نقص السيارات في السوق المحلي يعتمد على عاملين اساسيين اولا نوع السيارة سواء اميركية أو يابانية أو غيرها والامر الثاني خاص بالصناعة حيث تواجهه نقص في بعض القطع وهو ما ينعكس سلبا على عدم قدرة تصنيع السيارات ذاتها للموديل نفسة.

واوضح الملا ان الامر الثالث عندما يتم طرح موديل جديد للسيارات يكون من الطبيعي قائمة انتظار طويلة للمشترين وراغبي الشراء، مؤكدا ان ذلك يحدث سواء في وجود ازمة مثل جائحة «كورونا» أو عدم وجودها.

ورأى الملا ان الفترة الحالية يعاني فيها السوق من نقص في السيارات بكافة انواعها بسبب الجائحة وما تركته من اثار على الاقتصاد العالمي بشكل عام، مشيرا إلى ان النقص سوف يتلاشى خلال 2023 مع زيادة الانتاج في الكثير من المصانع.

ومن جانبه، قال احد مسؤولي المبيعات في شركة كبرى للسيارات ان النقص في السيارات بالسوق الكويتي ليس مستغربا كون الموضوع تراكميا، مؤكدا ان جائحة «كورونا» تعد سببا رئيسا في هذا النقص. وبيّن ان الطلب على السيارات كبير جدا مما تسبب في تراكم اعداد الطلبات والحجز سواء من المواطنين أو المقيمين، مؤكدا ان النقص في السيارات لا يقتصر على السوق الكويتي وانما هو ظاهرة عالمية في الدول كافة.

ولفت إلى ان وكالات السيارات المحلية ليس بمقدورها حل هذه المعضلة بنفسها كون المصنع والمورد لا يستطيع الوفاء بطلبات السوق بشكل عام، مشيرا إلى انه بعد التعافي من الجائحة وصلت اعداد كبيرة من السيارات الا ان السوق استوعبها بالكامل ومازالت هناك قوائم انتظار.

واعرب عن امله ان يكون عام 2023 مختلفا في حل مشكلة تراكم طلبات السيارات.

وقال مدير مبيعات في احدى الوكالات الكبرى للسيارات ان مشكلة الشرائح الالكترونية وتوقف عمليات الشحن يعتبران سببين رئيسيين في ظهور ازمة في قطاع السيارات في ظل نقص المعروض وزيادة الطلب على السيارات في السوق المحلي عقب جائحة كورونا. وذكر ان السيارات الأوروبية والأميركية هي الأكثر تأثرا في نقص السيارات وبعدهما يأتي السوق الصيني، حيث اتخذت الصين اجراءات تحوطية بشأن الرقائق الالكترونية. وأضاف ان وكالات السيارات في الكويت استطاعت المحافظة على وجودها وعملائها عن طريق تأمين العدد الكافي لقوائم الانتظار بالاتفاق مع المصانع الرئيسة بتنظيم عمليات البيع وفقا للحجز المسبق ونوع السيارات. واكد ان عام 2023 سيشهد حالة من الانتعاش والقضاء على قوائم الانتظار وسيكون هناك فائض بالاسواق وسيكون افضل بكثير من عام 2022.

