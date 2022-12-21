نقص الأدوية الحيوية أزمة مفتعلة بامتياز

مال وأعمال

طفت على السطح في الآونة الاخيرة، ازمة جديدة في الكويت، وهي نقص الادوية الحيوية في القطاع الصحي، ما تسبب في ربكة كبيرة لدى المسؤولين وكشف عن الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الصحي نتيجة ضعف الادارة وتقصير وزارة الصحة في سداد فواتير الموردين.

واعرب اقتصاديون عن اسفهم لما آل اليه الوضع الصحي في البلاد في ظل الازمات التي تعاني منها البلاد اخيراً.

واوضح الاقتصاديون ان هذه الازمة تعد «كويتية صرف» وذلك لعدم وجود أي مشكلة في قطاع الادوية سواء في دول الخليج أو بالعالم في الوقت الحالي وذلك لوجود برامج مسبقة في استيراد الادوية وتوفير النواقص اولا فأولاً.

وأكدوا ان تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية بريئة من ازمة الادوية وذلك لان الامر يرجع إلى فشل اداري وعدم وضع اليات منظمة لتوفير الادوية بشكل مستمر على مدار العام لافتين إلى انه من العيب ان دولة بحجم امكانات الكويت المادية يكون بها أي ازمة باي من قطاعات السلع الاساسية بالبلاد.

في البداية قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الأسبق محمد الهاجري «نحن نتلذذ بخلق المشكلات من لا شيء».

وتابع ما يثار اليوم عن نقص الادوية أو ارتفاع اسعار السلع ليس بجديد ولن يحل لسبب واحد هو غياب الادارة والكفاءة من الاجهزة الحكومية.

وأضاف الهاجري: لا يوجد قرارات تنظيمية فاعلة لمثل هذه الأمور وان وجدت فلا يوجد لها تطبيق على ارض الواقع. واخيراً واهم نقطة تكمن في غياب الرقابة والتفتيش.

وأشار إلى ان مشكلة الدواء لها سببان: تقصير وزارة الصحة بسداد فواتير الموردين وهو ما يتكرر مع عقود العمالة مثلا وشكوى العمال بتأخر سداد الرواتب، اما النقطة الثانية: ان المال السايب سهل السرقة.

وقال الهاجري: «صرف الادوية لا رقابة عليه ولا من الاطباء ولا الصيادلة».

وبين ان الحل الاسهل والاوفر على الدولة ان توفر لبعض الامراض الاستشارة الطبية وكتابة وصفة الدواء ويكون شراء الدواء على حساب المريض من القطاع الخاص، مع فرض التأمين الصحي لتوفير العلاج والدواء كلا وفق امكاناته بالتغطية التأمينية.

وأشار إلى ان الأهم هنا اصلاح منظومة العمل الحكومي بكل اجهزتها والتي هي المتسببة بكل المشكلات والازمات.

وبدوره، اشار رئيس مجلس ادارة شركة المستثمر عبدالرحمن الحمود ان اشكاليات ادراية وغياب رقابة وراء ظاهرة نقص الأدوية والتي يلاحظها الجميع منذ فترة.

وبين ان غياب الرقابة من بين العوامل التي تعانيها العديد من الجهات والتي ادت لارتفاع اسعار بعض السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى ان المتابعة الدقيقة لاحتياجات السوق المحلي والتركيز على اهم الاحتياجات والعمل على ضبط ايقاع سوق السلع من بين العوامل المهمة والضرورية لضبط ايقاع الأسعار في المرحلة الحالية والمقبلة.

ونفى الحمود ان تكون تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وراء نقص الأدوية، مبيناً ان دولاً كثيرة ليس بها تلك المشكلة.

وأوضح عضو مجلس ادارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان ان السبب الرئيس في نقص الأدوية يعود وبشكل اساسي إلى عدم وجود رقابة ومتابعة بين المخزون والصرف الفعلي، مستبعداً ان تكون ازمة نقص الأدوية سببها انقطاع سلاسل الامداد بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وبين الوقيان ان معظم واردات الكويت من الأدوية والأغذية وغيرها، قادمة وبشكل رئيسي من اوروبا وأميركا بعيداً عن مناطق التوتر في روسيا أو اوكرانيا.

وقال ان غياب الاستراتيجية الفاعلة القادرة على تلبية الاحتياجات في الوقت المناسب هي احد الأسباب الرئيسة وراء نقص الأدوية.

وأكد الوقيان ان الأزمة التي تعانيها المستشفيات والمستوصفات منذ فترة، تعود وبشكل رئيس إلى غياب الرقابة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بريئة منها».

بدوره، القى مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الرشيدي باللائمة على وزارة الصحة التي تتعمد افلاس شركات الأدوية الموردة من خلال عدم سداد مدفوعات تلك الشركات وهو الأمر الذي اضر كثيراً بتلك الشركات وجعلها تمتنع عن توريد الأدوية.

ولفت الشهري إلى ان عدم انتظام الاجراءات المالية سببه وجود خلل في المنظومة الصحية وهو الأمر الذي دفع بالكثير من الموردين إلى عدم التعامل مع الوزارة.

وأشار إلى ان هناك ازمة تمويل لمناقصات وزارة الصحة، وهو ما ادى إلى رفع الكلفة لتلك المناقصات على المدى الطويل.

وقال الرشيدي ان الدليل على ان «الأزمة محلية»، هو غياب تلك الأزمة عن دول اخرى مجاورة مثل الامارات والسعودية والبحرين وبالتالي لا يمكن التعويل على الظروف الخارجية.

