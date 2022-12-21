100 % ارتفاعاً في أسعار مواد التشييد والبناء

مال وأعمال

يعاني سوق التشييد والبناء في الكويت من نقص كبير في المواد الأساسية مما أدى إلى ارتفاع اسعارها لارقام غير متوقعة وقفزة غير مسبوقة، وصل معها ارتفاع بعض السلع لأكثر من 100 في المئة، نتيجة ارتفاع كلفة الخدمات اللوجستية ونقص سلاسل الامداد مما أدى إلى العديد من الاشكاليات سواء للمواطن المقبل على بناء بيت العمر أو على الشركات التي تنفذ المشاريع الحكومية والتي اصبحت تئن من شح المعروض من مواد البناء.

ويرى عقاريون ان تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لاتزال تلقي بظلالها سلباً على كثير من اسواق استيراد مواد البناء خاصة مع ارتباط النظام الاقتصادي العالمي ببعضه زاد من تضخم اسعار السلع الأساسية في الأسواق إلى معدلات استثنائية، خاصة مع ازمة الطاقة التي تمر بها اوروبا وارتفاع كلفة الشحن.

وأضافوا ان سوق قطاع الانشاءات المحلي شهد العديد من الظواهر السلبية التي اطاحت به في الاونة الاخيرة نتيجة نقص في المواد الخام المستوردة من اوروبا مما مثل ضغوطا على تعاقدات مشاريع انشائية التي اصبحت تواجه خللاً في تنفيذ شروط العقود المبرمة، مما فتح الباب لحدوث موجة فسخ تعاقدات بين مقاولين وجهات وأفراد بسبب الزيادة غير المسبوقة لأسعار السلع الانشائية، ما ادى إلى تسجيلها معدلات تضخم عالية ارهقت قدرة المقاولين على الاستمرار.

600 منتج

واكدوا ان بناء أي قسيمة يتطلب استخدام اكثر من 600 منتج بدءا من المسمار ووصولا إلى التكييف المركزي، وكل هذه المنتجات قد ارتفعت اسعارها خلال السنتين الاخيرتين، وكذلك الحال بالنسبة للأيدي العاملة التي ارتفعت اجورها من 10 إلى 35 دينارا باليوم.

وكشف عقاريون عن هناك ازمة اخرى يشهدها سوق البناء في نقص العمالة مما أدى إلى ارتفاع اجور الأيدي العاملة بنسبة 100%، بالاضافة إلى نقص العمالة في مصانع المواد الخام مما ضاعف من اسعار مواد البناء، وأيضا زادت تكاليفها، واكد عقاريون ان نقص المواد الخام الاساسية في قطاع البناء والتشييد تضرر منه شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، الذين يقومون ببناء وتشييد قسائمهم السكنية في المدن الاسكانية الجديدة، مثل غرب عبدالله المبارك والمطلاع وغيرها من المناطق السكنية، ناهيك عن اولئك الذين يقومون بتوسعة أو ترميم بيوتهم في الفترة الحالية.

في البداية يرى الخبير العقاري ونائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر ان السوق المحلي يعاني من نقص في المواد الانشائية وادى هذا النقص إلى ارتفاع اسعار مواد البناء وصحبه ارتفاع اجور الايدي العاملة نتيجة الارتفاع العالمي والتضخم لجميع المواد والسلع والنقل في الفترة الماضية، موضحا انه مع زيادة الطلب استمر النقص العالمي الكبير للمواد الانشائية عالمياً ومحلياً ولاسيما اننا في الكويت نستورد اكثر من 90% من احتياجاتنا ومن ضمنها مواد البناء، ومع عدم وجود التشجيع والدعم الكافي للمنتج المحلي والصناعات الوطنية لتغطية النقص في مواد البناء الذي يسهم في تغطية النقص الموجود.

وأضاف حيدر ان الاستمرار بنفس النهج في التوزيعات الاسكانية بنظام (الارض والقرض) بمعنى ان على كل فرد التعامل مع المقاول بشكل فردي وهذا النهج يساعد على ارتفاع الاسعار وزيادة نقص المواد الانشائية محليا.

وشدد حيدر على ان الجميع يعلم مدى اهمية وجود المطورين للمساهمة لبناء المدن الاسكانية والحد من ارتفاع اسعار مواد البناء، كما ان زيادة نسبة الفائدة تؤدى إلى تقليص القروض العقارية وتعزيز الودائع وبالتالي يقل الطلب ويزيد المعروض على المواد الانشائية ما يؤدي إلى انخفاض اسعار مواد البناء.

وطالب حيدر بزيادة معارض البناء وتشجيع وجذب الشركات العالمية وتنوع مصادر الاستيراد مما يسهم ويخفف من النقص في المواد الانشائية والانفتاح على كل ما هو جديد في عالم البناء ويفتح مجالا للتنافس بين الشركات العالمية لتقدم افضل ما لديها بأحسن الاسعار.

تحديات سوق البناء

ومن جانبه يرى رئيس مجلس شركة الربوة المشتركة للمقاولات العامة مشاري الحماد ان سوق مواد البناء يواجه العديد من التحديات، التي يأتي على رأسها نقص المواد الخام وارتفاع الاسعار بنسب وصلت 30 الى 45 في المئة تقريبا، خاصة لمواد البناء الاساسية كالاسمنت والخرسانة الجاهزة والاخشاب، الأمر الذي زاد كلفة البناء بشكل كبير، حيث تضاعفت 160% الكلفة بالمقارنة مع الاسعار التي كانت سائدة قبل 5 سنوات، بالاضافة إلى ان السوق يشهد زيادة تكلفة عملية البناء على المواطن، والسبب الرئيس في ذلك هو النقص في الأيدي العاملة الفنية.

واضاف ان الكويت دولة مستهلكة ومستوردة والارتفاعات المتتالية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا واصبحت سلسة الامدادات في بلد المنشأ تواجة صعوبة بالغة، وللعلم انه في اول طرح للمشاريع الجديدة سوف نشهد ارتفاعاً اكثر من ذلك ناهيك عن ارتفاع اجور العمال وبسبب رحيل العديد من الأيدي العاملة خلال فترة الجائحة، الذين واجهوا عقبات في عودتهم، حيث لم يتمكن الكثير منهم من العودة، ما اثر بطبيعة الحال على مستوى الاجورالسائدة، فالعامل الفني الذي كانت يوميته تبلغ 12 دينارا والعامل المساعد 8 دنانير، اصبحت الان 25-35 دينارا للعامل الفني و17 دينارا للعامل المساعد.

