هلال مشاري المطيري.. مسيرة حافلة بالإنجازات

مال وأعمال

بعد مسيرة حافلة بالانجازات في العمل التجاري والاقتصادي، فقدت الكويت وزير التجارة والصناعة السابق هلال مشاري المطيري.

وشغل الراحل منصب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة خلال الفترة بين 1991 و1994، والنائب الأول لرئيس مجلس ادارتها، كما عمل مديرا عاما للشركة الكويتية للاستثمار من مايو 1981 حتى اغسطس 1990، فضلا عن رئاسته شركة المقاصة من اكتوبر 1982 حتى ابريل 1986، ثم عين وزيرا للتجارة والصناعة عام 1994 واستمر حتى اكتوبر 1996.

الى جانب ذلك، شغل الراحل عضوية لجنة سوق الاوراق المالية من 1986 إلى 1994، وعضوية مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار من يونيو 1990 حتى ابريل 1994، وعضوية مجلس ادارة بنك البحرين والكويت من اكتوبر 1985 حتى سبتمبر 1991، وعضوية مجلس الادارة واللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار 2017، مع عضويته بمجلس ادارة المؤسسة العربية المصرفية، بالاضافة لعضويته في العديد من الشركات الخليجية والعربية.

وولد الراحل عام 1942، وتدرج في مراحل التعليم حتى حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الاسكندرية بمصر عام 1966، ليعود إلى بلاده ويستمر عقودا طويلة في خدمتها عبر تنقله بين عدد من المواقع الاقتصادية المرموقة.

وخلال توليه وزارة التجارة، تقدم بقوانين كثيرة مثل قانون الهيئة العامة للصناعة وقانون المنطقة الحرة.

ومن خلال المواقع الاقتصادية التي شغلها، ادى الراحل دوراً كبيراً في خدمة بلاده، وزيادة التبادل التجاري بين الكويت ودول كثيرة شقيقة وصديقة، وعمل على توطيد أواصر العلاقات مع شتى الدول.

