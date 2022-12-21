«بوبيان» أطلق جائزته للبحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن اطلاق جائزة بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل والاقتصاد الاسلامي 2022 - 2023 بهدف اثراء الاقتصاد الاسلامي بالمزيد من البحث والدراسات المتخصصة التي تواكب متغيرات العصر الحالي وتعمل على نقلها إلى مرحلة التطبيق الفعلي بما يفيد الصناعة المالية الاسلامية ويسهم في اثراء المكتبة الاسلامية.

وقال مساعد المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي الشيخ فواز الكليب «تهدف المسابقة إلى دعم البحث العلمي وتنمية المنافسة البحثية في مجال التمويل والاقتصاد الاسلامي من خلال معالجة الموضوعات المعاصرة، والتوصل إلى اقتراحات للتطوير والنهوض به عن طريق اتاحة الفرصة للباحثين والمختصين لتقديم الحلول والاقتراحات المفيدة للصناعة المالية الاسلامية».

وأوضح الكليب «تمثل منطقة الخليج حجر الزاوية في هذا النمو حيث تستحوذ دولها على نسبة كبيرة من النمو في صناعة التمويل الاسلامي وهو ما يجعلنا في حاجة دائماً إلى المزيد من البحوث والدراسات التي يمكن ان تسهم في دعم هذه الصناعة المتنامية».

ونوه إلى ان الكويت اثبتت ريادتها منذ السبعينيات من القرن الماضي في مجال التمويل والبنوك الاسلامية وبالتالي فان مثل هذه المعطيات تفرض علينا في بوبيان المزيد من الرغبة في الاستمرار في دعم البحوث والدراسات المساندة.

وحول شروط المشاركة قال الكليب انه يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للبنك علما انها تتضمن ان يكون الباحث أو الباحثون في حال البحوث المشتركة من مواطني الكويت أو المقيمين فيها وألا يكون البحث قد حصل على جوائز مسبقاً أو سبق نشره أو مقدم للمشاركة في مسابقة اخرى أو مقدم للنشر، وألا يكون البحث جزءا من رسالة دكتوراه أو ماجستير الباحث، أو من كتاب له سبق نشره.

