«المركز» قدَّم برنامجاً تدريبياً في العمليات المالية والموارد البشرية بالنفط

مال وأعمال

في اطار جهود «المركز» المتواصلة للمساهمة في خلق مستقبل مستدام للكويت، استضاف المركز المالي الكويتي «المركز» مجموعة من كبار المسؤولين في عدد من شركات النفط الكويتية في جلسة تدريبية، وذلك بالتعاون مع اليسرة للتنمية البشرية والاستشارات، وتحت مظلة برنامج تنمية المهارات القيادية الذي ينظمه مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية.

وقدم «المركز» لاثني عشر مدير فريق ومشرفاً من الشركات العاملة في القطاع النفطي الكويتي نظرة عامة حول عدد من العمليات المالية، كما انها تضاف إلى مبادرات «المركز» العديدة الهادفة لتنمية الكفاءات الوطنية واعداد القادة. وقد ضم فريق المرشدين الخاص بالبرنامج التدريبي من «المركز» كلاً من رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي في ادارة اسواق المال، وعبدالرزاق طلال الرزوقي، نائب رئيس في ادارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، بالاضافة إلى بيتر كيلي؛ نائب رئيس تنفيذي في ادارة الموارد البشرية.

وبهذه المناسبة، صرح بيتر كيلي قائلاً: «انطلاقاً من ايمان «المركز» بأن «بناء القدرات البشرية» ركيزة اساسية في استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، فقد تم التعاون مع العديد من الجهات لتطوير مبادرات تركز على تحقيق امكانات الشباب المتطلعين لاطلاق مسيرتهم المهنية، إلى جانب اصحاب الخبرة والكفاءة، ليصبحوا افراداً وقادة ناجحين كل في مجاله.

ومن جهته، اوضح الدكتور نضال الحسن، مدرب قيادة خبير مستقل في اليسرة للتنمية البشرية والاستشارات: «نحن نعمل جاهدين لاتاحة المجال امام الكفاءات الادارية لتعزيز خبراتهم، والحصول على فرص التعلم المباشر التي توفرها المؤسسات المعروفة في مجال القيادة والتميز الاداري، وذلك تماشياً مع مساعينا الرامية للمساهمة في رفع كفاءة كبار المديرين في الشركات الكويتية.

