الصالح: افتتاح فندق «رمادا داون تاون» يسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في لبنان

مال وأعمال

وسط مشاعر بالتفاؤل بمستقبل افضل ومع الأمل بعودة لبنان إلى ما كان عليه من جمال وبهجة حياة، تمت اعادة افتتاح فندق رمادا داون تاون بعد اغلاق مؤقت بسبب ظروف «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت، وذلك بحضور وزير السياحة اللبناني م. وليد ناصر ونقيب اصحاب الفنادق في لبنان بيير الأشقر والسكرتير الأول في سفارة الكويت في بيروت ياسين الماجد، ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات نجيب الصالح ونائب رئيس مجلس الادارة مؤيد الصالح، والمدير العام للخدمات المساندة في «المعامل» ناصر الصالح.

وبهذه المناسبة ألقى نجييب الصالح كلمة قال فيها: يطيب لي باسم المساهمين وفريق العمل ان ارحبَ بكم وأشكرَكم لمشاركتنا حفل الافتتاح الثاني لفندق «رامادا داون تاون» بعد اقفال قسري دام اكثر من سنتين ونصف بسبب جائحة كورونا والدمار الذي نتج عن انفجار مرفأ بيروت.

كان الافتتاح الأول في اكتوبر من عام 2008، بعد ان هدأت بعض الاضطرابات المحلية، ولكنه تزامن مع اسوأ ازمة اقتصادية عالمية. سقطت بسببها اقدم واعرق المؤسسات المالية الدولية وشركات التأمين والاستثمار العقاري، مما ادى لانهيار معظم الأسواق المالية العالمية.

تمسكنا حينها بالأمل، ورسمنا خطة طريق نفذها كادر يشهد له بالأمانة والثبات، اسمحوا لي ان احيي من كانوا لنا عوناً وعضداً ومساعداً. لم يكن الكادر يعمل لحساب احد بقدر ما كان يعمل لنفسه، لنجاحه، لرسالة اقتنع بصحتها، وبذل الجهد لتحقيقها.

وأضاف الصالح: واليوم نعيد افتتاح رمادا لأننا نرى النور في نهاية النفق، ولأن من واجبنا في حدود امكانياتنا المتواضعة المساهمة في عودة الحياة لطبيعتها. والعودة لاستقبال ضيوفنا محبي لبنان الذين لن تمنعهم عن زيارته حرب في اوكرانيا، ولا جائحة في الصين أو تضخم الأسعار في اوروبا، موضحا انه في تقرير حديث للبنك الدولي ذكر ان الازمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ 2019 حادة للغاية، لكنه يتوقع ان يكون النشاط السياحي من اوائل الأنشطة الاقتصادية التي تعود للمستوى الذي كانت عليه في 2019.

وفي الختام توجه الصالح بالشكر من جديد لوزير السياحة م. وليد نصار على رعايته وللضيوف الكرام، كما شكر فريق العمل وكل من اسهم باكمال المسيرة، وبذل الجهد لدعم التنمية والاستقرار، من اجل تثبيت ثقافة السلام والحياة وتدعيمها.

