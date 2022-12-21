«إنفينيتي فيجن» افتتحت معرضها الأول

مال وأعمال

افتتحت شركة إنفينيتي فيجن الرائدة محلياً والمتخصصة في تصنيع الديكورات الداخلية المستدامة الصديقة للبيئة، اول معرض لها في مجمع صن سيتي الشويخ، وهو يأتي ضمن خطة الشركة للتوسع بعملياتها التشغيلية داخل السوق الكويتي.

رئيس مجلس ادارة شركة إنفينيتي فيجن لمقاولات الديكور محمد المجيدل اعرب عن سعادته بافتتاح اول معرض للشركة في منطقة الشويخ الصناعية، الذي سيتم من خلاله عرض احدث المنتجات للديكورات الداخلية من مواد مستدامة وعالية الجودة، صممت وصنعت بأيد كويتية 100 في المئة، مشيراً إلى ان المعرض الجديد بداية الانطلاق للشركة على المستويين المحلي والاقليمي لاثبات جدارة كفاءة المنتج الكويتي بمجال التصميمات الداخلية والخارجية للديكورات وقدرته على المنافسة. واختتم المجيدل بالكشف عن خطط التوسع المستقبلية لشركة إنفينيتي فيجن والتي ستشمل تدشين عملياتها التشغيلية في العام المقبل اقليمياً في الأسواق الخليجية المؤثرة تحديداً المملكة العربية السعودية والامارات، علاوة على التوجه لعرض التصميمات الخاصة بالشركة في معارض الديكور المتخصصة عالمياً.

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي فيجن المصمم احمد الصافي: نقدم افضل الحلول المتكاملة للتصاميم الداخلية والديكورات المستدامة، حيث اننا الوحيدون المتخصصون على المستوى المحلي في التصنيع بتقنيات «ThermoForming» التشكيل الحراري للمواد التي نستخدمها في التصميم الداخلي والديكورات العالية الجودة والتي تتميزة بطبيعتها الصحية.

