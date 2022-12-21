شهاب جوهر: نسعى لأن يكون «النون وما يعلمون» مميزاً

النهار Plus

اعلن الفنان والمنتج شهاب جوهرعن مسلسل «النون وما يعلمون» وهو جديد «دريم بيكتشرز» والذي يشارك فيه عدد من النجوم ومنهم الهام الفضالة وطيف ومحمد الخملي وعبدالله الطليحي وباسمة وحمادة وعبير احمد ورانيا شهاب وحسن المطوع وشبنم خان واخرون وهو من تاليف عبدالرحمن اشكناني واخراج حمد البدري وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي اقيم في فندق الميلينيوم بحضور وسائل الاعلام.

واضاف شهاب جوهر قائلا: استطعنا ان نحصل على نص مميز من المؤلف عبدالرحمن اشكناني وسوف نجتهد كجهة انتاج لان يكون هذا العمل مميزا كما هو موجود في النص من خلال تواجد عدد مميز من النجوم والاسماء التي لها وزنها في الساحة الفنية.

مسؤولية

وبسؤاله عما اذا كان دوره يختلف بين الفن والانتاج قال: كمنتج لن يختلف عن دوري كممثل لانه عندما يبدأ التصوير فان المسؤولية تكون للمخرج وهو ربان السفينة ووضعنا ثقتنا فيه وله دور كبير في الاختيارات وله كامل الصلاحية وكجهة انتاجية ويكون لنا راي نطرحه عليه وسط تفاهم وتناغم بين الجهة الانتاجية والمخرج لان هدفنا واحد وهو نجاح العمل بكل جوانبه.

واضاف ايضا: من المقرر ان يكون العمل وعرضه على تلفزيون دبي وهم من يقرر التوزيع والعرض مع قنوات اخرى.

اما المخرج حمد البدري فقد صرح قائلا: سعيد لتواجدي في العمل ونتمنى التوفيق من الله وان نقدم عملاً يفيد المتلقى والمشاهد وبشكل مختلف ونتمنى ان نكون على قدر المسؤولية في ظل فريق الاخراج والانتاج ويصل العمل الى طموح الجميع.

اما الفنانة الهام الفضالة فقالت: من هذا المؤتمر نعلن عن الانطلاقة في عمل «النون وما يعلمون» حيث تم اختيار النص من نصوص عدة قدمها المؤلف عبدالرحمن اشكناني وكان من المقرر ان يتم البدء في العمل في السنة القادمة لكن شاءت الاقدار ان يتم تصويره هذه السنة في ظل مجموعة من الفنانين والمخرج حمد البدري ونحن سعيدون باختيارنا له ونسعى ان يرى الناس العمل بصورة مناسبة وبعيداً عن التهريج ويستمتعون به.

واضافت ايضا: اسعى في كل عمل ان يكون للشباب نصيب وهذا الامر الح عليه من خلال الاعمال التي اشارك بها واصر ان يكون لهم مساحة واعطائهم الفرصة.

تعايش

اما الفنان محمد الحملي قال: لعل المختلف في مشاركتي انني اكون المخرج او المنتج واقود العمل ولكن هنا انا ممثل وهناك مخرج قدير هو من يوجه وايضا اسماء الزملاء من الفنانين الذين لاول مرة اتعامل معهم وانا سعيد لهذا الامر واثبت للجميع قدرتي على التعايش من خلال المشاركة في الاعمال مع اكثر من فريق.

كما شاركت الفنانة القديرة طيف التي قالت: «سعيدة لتواجدي مع الهام الفضالة خاصة ان هناك اعمالاً جمعتنا وكيميا بينا ونفهم بعضنا بالاضافة الى الفنانين الاخرين».

وشارك الفنان عبدالله الطليحي الذي قال: تواجدي في العمل مع نفس الفريق ليس جديدا فقد حصدنا نجاحات متعددة في اعمال سابقة وهذا ما اسعى اليه في هذا العمل وعندما تلقيت الاتصال من المنتج شهاب جوهر وطرح علي المشاركة.. تشجعت ولم اتردد خاصة في ظل وجود اسماء الفنانين والمخرج حمد البدري مبدع بكل المقاييس واضافة لنا تواجده معنا وايضا الكاتب عبدالرحمن اشكناني.

محظوظ

اما المؤلف عبدالرحمن اشكناني فقد قال: العمل نوعا ما تيمته جديدة وغريبة وهذا ماتلمسته من خلال جلوسي مع الفنان والمنتج شهاب جوهر وايضا الهام الفضالة في حبهم وسعيهم للنص واعتبر نفسي من المحظوظين ان يعجبهم النص وهذا دعم لي كبير في البداية خاصة ان الجهة الانتاجية معي خطوة بخطوة ووجدت منهم الحرص على التفاصيل.

وقال ايضا: العمل يتناول قضايا متعددة جديدة وطريقة معالجتها ايضا جديدة خاصة اذا تطرقت الى قضية فان العمل سوف ينكشف لان القضايا مترابطة مع بعضها والفنانين خطوطهم متشابكة ومتصلة وارى ان الدراما التي يقدمها العمل بعيدة عما يتناوله اي عمل خليجي من ناحية عنصر التشويق والمفاجأة.

وصرح الفنان حسن المطوع قائلا: كممثل شاب اثمن للجهة المنتجة مشاركتي في دور بهذا الحجم وانا تحت مهمة ان ابذل كل جهدي لان أكون على قدر الثقة خاصة انها المشاركة الثانية لي بعد نفس الحنين وكلي امل ان اقدم شيئاً جميلاً وبظل فنانين وفريق عمل يستحقون كل الاحترام.

وفي الختام الفنانة شبنم خان قالت: سعيدة للمشاركة في عمل يضم اسماء لامعة خاصة انه سيعرض في شهر رمضان القادم وشخصيتي ستكون مختلفة نوعا ما ومن خلال الشخصية اواجه العديد من المشاكل والصعوبات.

