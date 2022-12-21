هنا الزاهد كشفت تفاصيل فيلم «مستر إكس»

النهار Plus

كشفت الفنانة هنا الزاهد تفاصيل فيلمها الجديد «مستر إكس»، والذي يجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي.

و قالت: «فيلم مستر إكس مش رومانسي، ولكنه فيلم كوميدي بداخله قصة مختلفة، وهناك قصة حب من أيام الجامعة بيني وبين أحمد فهمي في الفيلم».

ومن ناحية أخرى، كشفت أنها لن تشارك في موسم دراما رمضان القادم، بقولها: «أغيب عن دراما رمضان هذا العام بسبب انشغالي بتحضير أعمال تعاقدت عليها مؤخراً».

وأضافت: «ولكني في انتظار مشاهدة أحمد فهمي في مسلسل سر السلطان في رمضان، وأيضاً مسلسل السفاح الذي أتوقع له نجاحاً كبيرا وقت عرضه».

