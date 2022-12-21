روان مهدي في «الصفقة»

النهار Plus

كشفت روان مهدي عن انتهائها من تصوير مسلسل «الصفقة» والمقرّر عرضه مطلع العام الجديد على نتفليكس، بعد عرض مسلسل «القفص» الذي نال استحسان من تابعه. وأوضحت الممثلة العراقية أن المسلسل الجديد يتناول قصة امرأتين من رائدات الأعمال والتحديات ومعاناتهما قبل أن تصبحا رائدتين في زمن كان الرجال يسيطرون فيه على سوق المال.

أما مسلسل «القفص» فصوّر حياة العائلات الخليجية بمزيج من الواقعية والكوميديا، وتدور أحداثه حول استشاري في العلاقات الزوجية يعمل على مساعدة زوجين في تفهّم وجهات نظر بعضهما بعض لإنقاذ زواجهما، في الوقت الذي يمر فيه الاستشاري نفسه بالعديد من التحديات في حياته الشخصية.

وتكشف لنا أحداث الدراما الكوميدية عن علاقة الزوجين والتغيّرات التي مرّت بها خلال السنوات العشر من زواجهما. ويقدّم المسلسل أيضا، على مدى ثماني حلقات، منظورا جديدا لمعالجة التحديات الزوجية التي تتناولها الدراما العربية في إطار مرِح ومقرّب من المشاهدين.

