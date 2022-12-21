نشاطات فنية لسمية الخشاب

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فيما تواصل الفنانة سمية الخشاب بروفات مسرحيتها الجديدة «كازينو بديعة»، تستعد لإنهاء تصوير المشاهد المتبقية في فيلمها الجديد «التاروت» الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف ومن إخراج ابرام نشأت، إذ يتبقى لها يومان فقط وتودع العمل بالكامل، والذي تجسد فيه شخصية قارئة تاروت، تتنبأ بالعديد من الأحداث التي تقلب أحداث العمل في إطار تشويقي. فيلم «التاروت» بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومي سليم، ومحمد عز، وعبدالعزيز مخيون، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات وقعت لهن حادثة ونرى مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

