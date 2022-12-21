سالي سعيد: سعيدة بمشاركتي في «النزوة».. وأمي وراء دخولي «عالم الفن»

النهار Plus

«كانت تحلم بـالإخراج، وعملت مقدمة برامج، وتغلبت على رفض والدتها لعملها في الفن»، ثلاث محطات مهمة في تاريخ الإعلامية سالي شاهين، التي خطت خلال الفترة الماضية أولى خطواتها في «عالم الفن»، بعد مشاركتها في مسلسل «خطوات الطلاق الـ45»، ووقوفها أمام الفنان خالد النبوي، ضمن أحداث مسلسل «النزوة»، لتؤكد مقدمة برامج «السفيرة عزيزة»، أنها تمتلك موهبة فنية لا يمكن تجاهلها.

«سالي»، تحدثت في الحوار التالي، عن حقيقة رغبتها في العمل بمجال الإخراج، كاشفة الأسباب التي دفعتها لـ«تقديم البرامج»، وسر رفض والدتها عملها في الفن، والدور الذي لعبته جائحة «كورونا» في تراجع والدتها عن رفضها وموافقتها على أن تعمل ابنتها في «الفن».. فإلى نص الحوار:

بعد سنوات من العمل في مجال الإعلام، ما الأسباب التي دفعتك لخوض تجربة التمثيل؟

لأني وجدت أن هذا أنسب وقت للدخول إلى عالم التمثيل،خاصة أنى حصلت على كورسات تمثيل منذ عام 2004، وكنت أريد أن أثبت نفسي أكثر كمذيعة والحمدلله تفوقت وشعرت بأني أريد إثبات نفسي في مجال التمثيل، مع الأخذ في الاعتبار أني تلقيت عروضًا للمشاركة في أعمال فنية وأنا بعد في سن صغيرة.

ماذا عن تعاونك مع الفنان خالد النبوي في مسلسل «النزوة»؟

خالد النبوي نجم، والتمثيل أمامه شيء عظيم لأن الطريقة التي يمثل بها تدرس وكنت أتابع تمثيله وكل مشهد يقدمه، ويمكنني القول إني تعلمت منه الكثير وهو لديه قدرة على تقمص الدور بشكل كامل، وانبهرت بالطريقة التي يمثل بها وتجربتي معه في المسلسل «النزوة» لا تنسى وشيء مفرح جدًا أني أكون في عمل فيه النجم خالد النبوي.

كيف ترين تجربة عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية؟

المنصات الإلكترونية مكتسحة في مجال الدراما والجميع يتابع مسلسلات عليها لأسباب عدة من أهمها ضيق الوقت والتطور السريع في العالم، والجمهور ليس لديه وقت لانتظار مسلسل بعينه في وقت معين، فالناس أصبحوا يتابعون أعمالاً في الوقت المناسب لهم، وهناك فئة من الجمهور أصبحت تفضل مشاهدة «الحلقات مجمعة»، وكأنه فيلم طويل، كما أن المنصات الالكترونية أصبحت مثل التلفزيون.

«النزوة»، نوع من أنواع الخيانة، برأيك هل يمكن غفران الخيانة؟

الخيانة بالنسبة لي لا تغتفر، لكن أحيانا الموضوع يختلف من شخص إلى آخر، فهناك أشخاص تغفر الخيانة وأشخاص لا تملك القدرة على الغفران، لكن بالنسبة لي الخيانة خيانة، والكذب كذب، لا أعترف باللون الرمادي، لكني أحترم آراء الناس الأخرى الذين يستطيعون أن يغفروا الخيانة لأنها مقدرة كبيرة لا يملكها الجميع.

بعيدًا عن الدراما، ما الذي يميز برنامج «السفيرة عزيزة» عن بقية البرامج المشابهة له؟

يتميز «السفيرة عزيزة» بأن فيه أكثر من فقرة نتحدث فيها عن كل ما يهم البيت المصري وليس موضوعات متعلقة بالمرأة فقط فهو برنامج لكل أفراد الأسرة، كما أن البرنامج يصنف كونه برنامج توك شو نهارياً أو صباحياً فهو يتحدث عما يحدث الآن وهذا ما نناقشه.

ألم تواجهكِ أي صعوبات عند اختيارك أول أدوارك في الدراما في مسلسل قواعد الطلاق الـ45؟

أحب هذا العمل لأنه أول أعمالي الطويلة وكنت سعيدة جدا به رغم أنه 45 حلقة والعمل فيه متعب ومشاهده كثيرة جداً، وأخذت الموضوع بصعوبة بحيث إنه عندما أشارك في عمل حلقاته أقل لا أشعر بضغط، وكواليس العمل كانت رائعة وكل فريق العمل كان متعاوناً ومتفهمين أنها أول تجربة لي والكل كان يساعدني (هيدى) كرم، انجي المقدم، ندى، ومصطفى أبو سيف) والمسلسل كانت أجواؤه حلوة وهذا كان واضحاً على الشاشة.

قواعد الطلاق الـ45 حقق نجاحاً كبيراً فهل توقعتِ ذلك رغم أنه مأخوذ من فورمات أجنبية؟

أخذ العمل من فورمات أجنبية لا يعيبه لأن هذه الطريقة متبعة في العالم كله وفي تركيا كمثال المسلسلات التركية الناجحة 70% منها أو أكثر مأخوذ من مسلسلات أجنبية، القصة والنجاح كله في كيفية تحويل العمل مع فكرة احترام العادات والتقاليد العربية، وبشكل عام لم أتخوف من فكرة عمل مأخوذ من فورمات أجنبية لأن العمل كان حلو ونجح نجاحاً كبيراً.

برأيك.. هل فكرة وضع قواعد للطلاق تفيد في حالة وجود أطفال؟

فكرة وجود قواعد في التعامل بعد الطلاق فكرة جيدة لكنها لا تطبق في مجتمعنا لكن لو هناك شروط ستوضع تكون في قسيمة الزواج لأنه عبارة عن شركة بين اثنين وكل واحد عليه أن يعرف حقوقه وواجباته وتكون واضحة من الأول والذي يرفض هذه الشروط من البداية تكون لديه مشكلة ونواياه ليست سليمة.

ما موقفك من فكرة «الطلاق الروحي» في حالة وجود أطفال؟

لا أتفق مع هذه الفكرة بأي شكل من الأشكال، وكما سبق أن أشرت، لا أحب اللون الرمادي، ولهذا أرى أن الطلاق طلاق، وأعتقد أن الأطفال سيكونون في صحة جيدة في حال وجودهم في أي وضع سوي وجو هادئ سواء كانوا مع أب وأم منفصلين أم متزوجين والتعامل بينهما يكون بطريقة محترمة، وهذا ما كنا نتحدث عنه في قواعد الطلاق الـ45، أن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين بعيدا عن الكره ووضع أفكار مسمومة في عقول الأبناء، لكن فكرة وجود زوجين «منظر» من أجل الأطفال، فالأطفال أذكى من ذلك بكثير وسيدركون الأمر.

ماذا عن موقف والدتك من قرار الاتجاه إلى التمثيل؟

كانت رافضة فكرة التمثيل بشكل كبير من سنوات وعُرضت عليّ أدوار فنية أكثر من مرة عندما كنت صغيرة، لكن والدتي كانت ترفض، حتى عملي كمذيعة لم تكن موافقة عليه بشكل كبير، وفي الأساس كنت أريد أن أكون مخرجة وأدخل معهد السينما لكن عائلتي رفضت، وموافقة والدتي على خوضي تجربة التمثيل تزامنت مع أزمة «كورونا»، وقتها، كانت والدتي مريضة، وفوجئت بها تقول لي: «لن أقف أمامك في شيء تحبينه»، وشجعتني جدًا على خطوة التمثيل، لاسيما أني لا أحب غضبها ولا أفعل شيئا بدون موافقتها.

هل تختارين تقديم أدوار قريبة منك، ومن الشخص الذي تلجئين إليه للحصول على رأيه؟

على العكس تمامًا.. لا أحب تقديم أدوار تشبهني، وإن كانت شخصية «لانا» التي قدمتها في «قواعد الطلاق الـ45» تشهبني من الخارج فقط، أي في طريقة ملابسها وطاقتها، أما شخصية «مها» التي جسدتها في «النزوة»، فلا تشبهني على الإطلاق، وأفضل أن أقدم أدواراً تكون معقدة أكثر واحتاج لشخصيات تجعلني أفكر في طريقة تقديمها، ودائما بعدما أتأكد من قراري أسأل المقربين عن الرأي الذي أخذته بمعنى يشاركونني الرأي.

هل عرض عليك عمل رفضتِ المشاركة فيه ثم ندمتِ على الرفض؟

هناك فيلم عرض عليّ منذ سنوات وقتها كنت أقدم برنامجاً على قناة «دريم» في بداية عملي، ورفضت وكان فيه نجوم كبار، وعند طرح الفيلم نجح و«كسر الدنيا» وندمت عليه لأني كنت أراه بطريقة غير التي عرض بها، ولا أندم بشكل كبير لأنه نصيب وقدر، كما أني ما زلت في بدايتي وأتمنى أن أقدم دوراً معقداً وشخصية فتاة شعبية.

نجاحك في التمثيل هل يمكن أن يكون سبباً في ابتعادك عن تقديم البرامج؟

الفن هواية بالنسبة لي، وفكرة ترك تقديم البرامج أشك أن أتركها لأني كفنانة ما زلت في البداية، الإعلام مهنتي وعشقي، كما أني أحب عملي كمذيعة بشكل كبير والتمثيل أيضا ولا تعارض بينهما حتى الآن، والإعلامية نجوى إبراهيم كانت قادرة على الجمع بين التمثيل والإعلام، وحتى الآن لا استطيع القول إن كنت سأترك الإعلام مستقبلًا أم لا.

هل لديك أعمال من المقرر أن تشارك في موسم دراما «رمضان 2023»؟

حتى الآن لم يعرض عليّ أي عمل لرمضان المقبل، وإن كنت من داخلي أتمنى أن أكون في هذا الموسم المهم.

