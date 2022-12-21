سماح جرار فازت بلقب ملكة جمال  العرب وأوروبا

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في حفل كبير أقيم بالقاهرة ، تم منح المتسابقة الأردنية سماح جرار، لقب ملكة جمال العرب وأوروبا لـ2022، فيما حصلت على لقب الوصيفة الأولى المتسابقة السورية نور راضي.

الحفل حضره العديد من نجوم الفن والموضة والمجتمع، أبرزهم المطرب محمد شاهين، ومحمد عباس، والفنان أحمد شاكر، ومصمم الأزياء محمود غالي، ومصمم الأزياء السيد الجندي ، وقدمت الحفل الإعلامية نعيمة أم نادين.

شارك في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2022، 13 فتاة من دول عربية عدة هم، ملك غريب من مصر، من المغرب ياسمين زرهان، من الجزائر، رانيا شتوح من تونس، أماني رمزي من السودان نوران الشريف، من ليبيا وديان ابو شعاله، ومن العراق ياسمين داريا، ومن فلسطين رازان فريتخ، ومن سوريا نور راضي، ومن الإمارات مريم محمد، ومن سلطنة عمان حليمة البلوشي، ومن السعودية بشاير الدوسري، ومن الأردن سماح جرار.

ظهرت المتسابقات بأكثر من إطلالة أثناء الحفل بداية بالزي الرسمي الذي يمثل الدول المشاركة، ثم إطلالة مختلفة من قبل مصممي الأزياء المشاركين بالحفل، بالإضافة لفقرات غنائية للمطربين محمد عباس، ومحمد شاهين.

وكشفت الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب وأوروبا أن هناك مفاجأة خلال الفترة المقبلة وهي إقامة المهرجان بالولايات المتحدة الأميركية قريبا، من أجل نشر المهرجان في أنحاء مختلفة من العالم ليحظى بالشكل العالمي على غرار بقية المهرجانات المماثلة.

